Un grupo de propietarios se reunió este viernes en un loteo ubicado sobre calle Derqui, entre Santa Cruz y Burgos, en Santa Lucía, para reclamar a la Mutual AMEP fechas concretas para el inicio y la finalización de las obras de urbanización. Según los vecinos, unas 60 personas están afectadas y todavía no cuentan con agua, luz ni cloacas, situación que les impide avanzar con las escrituras y comenzar a construir.

Más de cinco años sin poder construir

Fernández contó que compró su lote en octubre de 2021 y que, desde entonces, no pudo avanzar con la construcción de su vivienda. Para algunos compradores, la demora también implica continuar pagando alquiler mientras tienen un terreno que no pueden utilizar.

“Estamos sufriendo un daño económico porque tengo que alquilar cuando tengo mi terreno, pero no me dan los servicios que pagué”, explicó.

A la falta de servicios se suman cuestionamientos sobre la documentación. Según Fernández, al consultar expedientes detectó trámites y planos que todavía no estarían completamente regularizados ante organismos provinciales, una situación que, de acuerdo con los propietarios, mantiene frenado el avance hacia las escrituras.

Los vecinos señalaron además que desde la Mutual les explicaron que la actual comisión asumió luego del fallecimiento del anterior presidente y que debió avanzar sobre irregularidades y trámites pendientes. No obstante, aseguran que continúan sin una fecha concreta para la urbanización.

Reclaman por la superficie de los terrenos

Otro de los puntos del conflicto está relacionado con los metros cuadrados. Fernández indicó que su contrato establece una superficie de 319 m², pero que al consultar los planos advirtió que el terreno tendría menos metros de los originalmente acordados.

Según relató, la explicación recibida estaría vinculada a la necesidad de destinar mayor espacio a calles y veredas. Los propietarios cuestionan que esa adecuación termine reduciendo la superficie establecida en los contratos.

Durante la jornada, algunos vecinos también realizaron tareas de limpieza y despeje para marcar accesos y hacer presencia en el predio mientras continúa sin resolverse la urbanización.

Aseguran que siempre buscaron una salida mediante el diálogo

Los afectados remarcaron que durante todo este tiempo intentaron encontrar una solución a través de reuniones, presentaciones y reclamos. Fernández señaló que pidió audiencias en reiteradas oportunidades, pero que no logró un encuentro que les permita saber con precisión cuándo se completarán los trabajos.

Incluso, según relató, llegaron a plantear la posibilidad de colaborar económicamente con determinadas obras si existían dificultades para concretarlas, pero esa alternativa tampoco avanzó.

Durante la protesta se propuso una reunión con representantes de la Mutual para el próximo miércoles a las 18. Los propietarios adelantaron que asistirán, aunque después de más de cinco años de espera esperan que el encuentro deje definiciones concretas.

“Solicitamos fecha de inicio de obra y fecha de finalización de obra”, sostuvo Fernández.

Ese es ahora el reclamo central. Los vecinos aseguran que quieren mantener la vía del diálogo, pero piden que la próxima reunión establezca cuándo comenzarán las obras y cuándo estarán terminadas para poder avanzar finalmente con las escrituras y la construcción de sus viviendas.