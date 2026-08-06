El senderismo en San Juan es mucho más que una actividad física; es un vínculo de respeto y contemplación con la naturaleza. Sin embargo, este lazo se vio vulnerado recientemente en uno de los puntos más emblemáticos para los caminantes locales. Jorge Daniel Tobal Barrionuevo, un reconocido periodista sanjuanino y entusiasta del trekking, utilizó sus redes sociales para exponer un acto de vandalismo que despertó una ola de indignación: una piedra en la cima del sendero conocido como la subida de El Oso, en la Sierra de Marquesado, fue dañada con pintura en aerosol.

El registro audiovisual, que rápidamente se volvió viral, muestra con claridad el nombre "Ale" escrito con aerosol sobre la superficie de una roca en la cumbre. La reacción de Tobal Barrionuevo fue inmediata y cargada de frustración ante lo que considera una falta de respeto total hacia el medio ambiente.

En su video, el periodista lamentó que siempre aparezca alguien que decida "manchar la montaña" de esta manera. "¿Qué le habrá llevado a Ale a ocurrírsele la idea de subir con una lata de aerosol y dejar su nombre?", se preguntó, cuestionando si el autor buscaba algún tipo de posteridad absurda en un lugar que no necesita intervenciones humanas.

El repudio en las redes sociales

La viralización del video no tardó en convocar a cientos de usuarios que manifestaron su bronca. Los comentarios reflejaron un sentimiento de unidad frente a la defensa de los espacios públicos naturales. Entre las respuestas más destacadas, Cecilia Luengo instó al autor a "bajar el ego", recordándole que la naturaleza solo necesita que se la viva, no que se la escriba. Por su parte, Alejo Fernández calificó el acto como propio de un "ignorante".

El tono de los mensajes fue escalando a medida que la noticia se compartía. Julio Ernesto Martino ironizó sobre la creación de una "Asociación Local de Estúpidos" donde el autor de la pintada tendría un rol protagónico. Otros usuarios, como Carlos Ridao y Pablo Paredes Palacio, atribuyeron el hecho a una "baja autoestima" y a una "prueba irrefutable" de falta de juicio. La indignación colectiva no solo se quedó en el insulto, sino que se transformó en un reclamo social por la preservación de los senderos de trekking, que son mantenidos por la misma comunidad de deportistas y amantes del aire libre.

Un pedido de reparación

A pesar del enojo, el mensaje de Tobal Barrionuevo se replicó en el sitio Trekking y Montañismo en San Juan, Argentina que también incluyó una propuesta constructiva. El administrador del sitio instó al responsable, "Ale", a que busque información sobre cómo limpiar la pintura sin dañar aún más la piedra, regrese a la cima y enmiende su error. "Subí otra vez y, con unos mates, mientras mirás el paisaje, limpialo", sugirió, apelando a que el autor del vandalismo pueda reflexionar sobre su acción en el mismo lugar donde cometió la falta.

Este incidente en la Sierra de Marquesado pone de relieve la necesidad constante de educación ambiental y vigilancia comunitaria. Para los senderistas que frecuentan "El Oso", la cima es un premio al esfuerzo físico y un espacio de paz que no debe ser profanado por el deseo individual de dejar una marca personal. La comunidad espera que este caso sirva de ejemplo para evitar que situaciones similares se repitan en los cerros sanjuaninos, donde la premisa fundamental debería ser siempre: "no dejes más que tus huellas, no te lleves más que fotografías".