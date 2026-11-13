Vandalizaron máquinas que trabajan en el río Jáchal y robaron combustible

Un hecho de vandalismo y robo afectó a la maquinaria que realiza trabajos de encauzamiento en el río Jáchal. Desconocidos rompieron el parabrisas de una de las máquinas contratadas por Hidráulica y sustrajeron combustible, en momentos en que se desarrollan tareas para acondicionar el cauce ante posibles crecidas.

La situación fue confirmada por Omar Aciar, presidente de la Junta de Riego de Jáchal, en diálogo con Actualidad Jachallera. Según explicó, los daños se produjeron mientras los equipos avanzaban con trabajos considerados prioritarios para la zona.

A pesar de lo ocurrido, los responsables de la maquinaria resolvieron continuar con las tareas y no radicar una denuncia policial. La decisión estuvo vinculada con la necesidad de evitar demoras en las obras, ya que una eventual investigación podía derivar en la paralización de los equipos durante varios días.

La urgencia por completar los trabajos

La preocupación de las autoridades y los sectores vinculados al manejo del agua está puesta en el tiempo disponible para avanzar con el encauzamiento del río. El escenario climático previsto ante la posible llegada del fenómeno de El Niño genera atención por sus eventuales consecuencias sobre los caudales y el riesgo de crecidas.

En ese contexto, Aciar remarcó la importancia de mantener el ritmo de las intervenciones y evitar interrupciones que puedan retrasar los objetivos establecidos. Las tareas buscan acondicionar el cauce para reducir posibles complicaciones frente a un escenario de mayores precipitaciones.