Un total de 84 personas pertenecientes a 20 familias resultaron damnificadas en el departamento de Jáchal a causa de las intensas precipitaciones registradas el pasado jueves 15 de octubre.

El agua acumulada provocó múltiples filtraciones en los techos y severos deterioros en las estructuras de diversas viviendas de la zona, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencia para evaluar los daños y coordinar la entrega de asistencia.

Las localidades de La Frontera y Villa Mercedes concentraron la mayor cantidad de damnificados. Asimismo, se detectaron graves inconvenientes e infraestructura dañada en los poblados de Huerta de Huachi, Tamberías y Tres Esquinas, sectores en los que las cuadrillas realizaron recorridos exhaustivos casa por casa para determinar las necesidades prioritarias de sus habitantes.

Durante los relevamientos técnicos, los equipos de emergencia detectaron como principal problemática las filtraciones generalizadas en cubiertas y techos, así como deterioros varios en distintos sectores de los inmuebles.

Esto puso en evidencia la urgente necesidad de contar con materiales de construcción para concretar las reparaciones estructurales correspondientes.

En la inspección se otorgó prioridad especial a los hogares integrados por niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, debido a la alta vulnerabilidad y a las complejas condiciones en las que quedaron tras el temporal.

Como respuesta a la contingencia, la distribución de la ayuda oficial se organizó de forma segmentada según las urgencias de cada grupo familiar, priorizando a las situaciones más críticas.

Se entregaron elementos de protección para las viviendas, módulos de alimentos y artículos esenciales para el descanso, permitiendo brindar una solución inmediata a los vecinos de los diferentes puntos afectados del territorio jachallero.