Las varices suelen asociarse a una cuestión estética, pero su presencia puede ser una señal de alteraciones en la circulación venosa. Aunque no siempre provocan dolor o molestias, controlarlas a tiempo permite conocer su gravedad, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Durante el programa Salud & Bienestar, la doctora Mariana Vila, flebologa, explicó que las varices aparecen cuando las venas, principalmente las de las piernas, no logran retornar la sangre de manera eficaz hacia el corazón. El problema puede estar relacionado con una falla en las válvulas venosas, que normalmente evitan que la sangre retroceda.

“Cuando estas válvulas están dañadas, por alguna razón, la sangre empieza a acumularse en el interior de estas venas”, señaló la especialista.

Esa acumulación aumenta la presión y provoca la dilatación que da origen a las varices visibles.

Cuándo consultar sin demora

No todas las varices representan una urgencia, pero hay síntomas que requieren atención médica. La doctora Vila recomendó consultar ante la hinchazón de una pierna, la aparición de calor, dolor o enrojecimiento, especialmente si ocurre en un solo miembro inferior.

Dra. Mariana Vila, flebóloga

También deben tenerse en cuenta las manchas o el endurecimiento de la piel, las heridas que no cicatrizan, una varice que se vuelve dura y dolorosa o los episodios de sangrado. La hinchazón progresiva de ambas piernas también merece una evaluación profesional.

Además, la dificultad para respirar de manera repentina o el dolor en el pecho, asociados a síntomas en las piernas, requieren una consulta urgente.

“Esto asociado a algún síntoma de las piernas es para consultar de manera urgente”, advirtió.

Mitos, cuidados y prevención

Entre las dudas frecuentes aparece la idea de que cruzar las piernas o usar pantalones ajustados provoca varices. Según explicó la flebologa, se trata de mitos: la causa principal está vinculada con la insuficiencia de las válvulas venosas.

En cambio, permanecer muchas horas sentado o de pie puede favorecer, con el tiempo, la aparición o el empeoramiento de las molestias, especialmente en personas con predisposición. El calor también puede intensificar síntomas como la pesadez y la hinchazón, ya que favorece la dilatación de las venas.

La actividad física, por el contrario, es una aliada para mejorar el retorno venoso.

“El movimiento es nuestro mejor aliado”, resumió Vila al destacar la importancia de incorporar hábitos saludables y evitar el sedentarismo.

Aunque una varice no duela, es importante realizar un control. “El hecho de que esté presente esa varice significa que hay insuficiencia venosa”, explicó. Para conocer el estado de las venas y determinar si existen sectores más profundos afectados, el estudio fundamental es el ecodoppler venoso de miembros inferiores.

A partir del diagnóstico, el profesional puede indicar diferentes tratamientos, como la escleroterapia, que puede realizarse a simple vista o guiada por ecografía según cada caso. La especialista remarcó que, si bien las varices no siempre pueden evitarse, es posible tratar su progresión y cuidar la salud de las venas todos los días.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, señal 19.2 de la TDA, Kick y YouTube.