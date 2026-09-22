Con un picnic a la canasta, tareas de limpieza y actividades vinculadas al cuidado ambiental, vecinos de Chimbas celebraron la llegada de la primavera en el Vivero Municipal de la Delegación Este, ubicado en El Mogote. La jornada de Voluntariado Verde reunió a personas de distintas edades y sectores del departamento, que participaron de trabajos destinados a mejorar y poner en valor el espacio.

Vecinos compartieron una jornada ambiental en el Vivero Municipal de El Mogote. (Gentileza)

La propuesta combinó actividades al aire libre con un encuentro comunitario. Durante la tarde, los participantes trabajaron sobre distintos sectores del vivero y realizaron tareas que apuntaron tanto al mantenimiento del lugar como a la generación de nuevos espacios para uso de la comunidad.

Vecinos compartieron una jornada ambiental en el Vivero Municipal de El Mogote. (Gentileza)

Limpieza y siembra

Uno de los trabajos realizados fue la limpieza de un sendero destinado a plantas nativas. Además, los vecinos participaron de la siembra de esquejes que posteriormente serán destinados a plazas y espacios verdes del departamento.

Vecinos compartieron una jornada ambiental en el Vivero Municipal de El Mogote. (Gentileza)

La actividad también incluyó la preparación de una cancha de fútbol dentro del predio, con el objetivo de dejarla disponible para el uso comunitario.

El encuentro estuvo abierto a personas de todas las edades y buscó promover el contacto con la naturaleza, el reconocimiento de especies autóctonas y la participación de los vecinos en acciones concretas relacionadas con el cuidado de los espacios compartidos.

La importancia de encontrarse

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, acompañó la jornada y destacó la participación de vecinos, niños y adultos mayores. “Cuidar el ambiente también es construir comunidad y generar lugares que después todos podamos disfrutar”, expresó.

En ese sentido, la jefa comunal sostuvo que la participación de los vecinos permite fortalecer el vínculo con los espacios públicos. “Cuando los vecinos participan, se apropian del lugar y lo sienten como propio, ese espacio empieza a tener otra vida”, afirmó.

Desde el municipio señalaron que este tipo de actividades apunta a generar encuentros en distintos sectores de Chimbas y a incorporar el cuidado ambiental como parte de las propuestas comunitarias.

La jornada en El Mogote se realizó como una alternativa para celebrar la primavera, con una actividad que combinó naturaleza, recreación y trabajo colectivo en uno de los espacios verdes del departamento.