La calma de Villa Mercedes, en Jáchal, se vio interrumpida por un reclamo de la comunidad religiosa que exige una definición sobre el futuro del templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Vecinos de la localidad y zonas aledañas participaron de una sentada y un encendido de velas para reclamar seguridad y un espacio digno para ejercer la fe. El edificio permanece clausurado y su estado estructural genera preocupación por el riesgo que representa para quienes viven, estudian y transitan en sus alrededores.

Para quienes reclaman su reemplazo, el planteo no responde a una cuestión estética, sino a la necesidad de preservar la vida. El padre Gustavo Vaca, párroco de la zona, advirtió a DIARIO HUARPE especialmente por la cercanía del templo con la escuela 24 de Septiembre.

“No se está discutiendo si nos deshacemos de ese bien caprichosamente o no, sino de la seguridad. Es grave, hay un peligro de vida para los alumnos de la escuela 24 de septiembre”, sostuvo.

Según explicó Vaca, el templo fue clausurado en 2021 luego de evaluaciones del Inpres y del Ministerio de Infraestructura. El deterioro estaría relacionado con las características del suelo y un proceso de asentamiento progresivo que provocó fracturas en las paredes y movimientos en distintos sectores de la construcción.

Uno de los puntos que más preocupa es el campanario, ubicado a escasa distancia de la institución educativa.

“Los alumnos de la escuela están a 1 metro y medio de la estructura que se está despegando, que es el campanario, y que tiene el riesgo de caer generalmente encima de la escuela”, detalló el sacerdote.

Vaca señaló que el inmueble llegó a inundarse en dos oportunidades, agravando los problemas estructurales. Ante este escenario, desde la parroquia sostienen que las reparaciones superficiales no serían suficientes.

“Infraestructura declaró que era inhabilitable y que en ese edificio debería ser sustituido. Si hablamos de sustitución, un organismo mismo del gobierno lo ha dicho, no es un invento del Arzobispado”, afirmó.

Una iglesia y no un museo

Vaca aseguró que el pedido de reemplazo cuenta con un amplio respaldo vecinal. Según explicó, la parroquia realizó una consulta casa por casa entre unas 342 familias: 340 se pronunciaron a favor de contar con un nuevo templo y solo dos manifestaron su preferencia por conservar el actual.

“No necesitamos ningún museo apuntalado para que lo miren de la esquina, necesitamos una iglesia para uso pleno”, expresó el párroco.

Críticas

En medio de la disputa, Vaca denunció una “presión mediática” y cuestionó la circulación de información falsa sobre el templo, entre ellas versiones vinculadas a supuestos incendios. También apuntó contra quienes defienden la conservación patrimonial sin presentar alternativas concretas para recuperar el inmueble.

El sacerdote reclamó además que los sectores que buscan preservar el edificio presenten proyectos y expliquen cómo se financiarían las obras necesarias.

“¿Qué hicieron en 120 años los que conservan el patrimonio? Simplemente dicen 'cuídenlo', pero sin hacerse cargo ni presentar proyecto", cuestionó.

Desde el Arzobispado sostienen que la preservación histórica no puede estar por encima de la seguridad. La institución inició acciones legales para suspender plazos ante lo que considera una falta de comunicación de la Defensoría del Pueblo. Para Vaca, la discusión tiene un límite claro:

“Entiendo que el valor patrimonial es mucho, pero no es absoluto. En cambio, la vida sí tiene un valor absoluto. Frente a eso no hay nada más que discutir”.

Una audiencia clave

El próximo 7 de agosto está prevista una audiencia con el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero. El encuentro será clave para intentar destrabar el futuro del templo y conocer si existe una alternativa técnica para consolidar la estructura o si se avanzará con su reemplazo.