Cansados de la inseguridad y de la falta de respuestas concretas, vecinos de Santa Lucía Norte cortaron el tránsito este martes 9 de junio para exigir soluciones urgentes. Los manifestantes denunciaron que la ola de delitos no da tregua, a pesar de los compromisos que las autoridades policiales habían asumido semanas atrás.

Los vecinos cortaron la calle para obtener respuesta policial. (Foto: DIARIO HUARPE)

La medida de fuerza se concentró en calle San Lorenzo, antes de Colón, y fue impulsada por familias de los barrios San Lorenzo, Jardín del Milagro y zonas aledañas.

El reclamo fue impulsado por damnificados de los barrios San Lorenzo y Jardín del Milagro, quienes aseguran que la inseguridad persiste. (Foto: DIARIO HUARPE)

El conflicto no es nuevo. El pasado 12 de mayo, los vecinos ya se habían movilizado por el mismo motivo. En aquel momento, la policía les prometió mayor presencia en la zona; sin embargo, apenas diez días después, los damnificados volvieron a denunciar a DIARIO HUARPE que los robos continuaban y que nada había cambiado.

“Estamos cansados de reclamar”

Durante el corte, la indignación de la gente se hizo sentir. “Ya estamos cansados de reclamar. Hoy al mediodía se metieron a una casa como si nada, hicieron lo que quisieron y acá nadie hace nada”, afirmó Román, uno de los vecinos afectados, a este diario.

Ramón, uno de los vecinos damificados.

El panorama que describen los habitantes de la zona es crítico: los delincuentes rompen techos de viviendas y comercios para entrar a saquear. “A un vecino le llevaron las herramientas, a otro las soldadoras y a una distribuidora le vaciaron las bebidas”, relató agobiado, tras asegurar que los ladrones se mueven con total impunidad. “Son de la zona, la gente sabe quiénes son con nombre y apellido. Tenemos videos y filmaciones donde se les ven las caras, aportamos las pruebas y aun así no pasa nada”, reclamó.

Robo que ocurrió este martes sobre el mediodía.

La respuesta policial: patrullajes sí, pero no las 24 horas

Al lugar de la protesta llegó personal de la Comisaría 29ª para intentar destrabar el conflicto. Las autoridades explicaron que, ante el nuevo reclamo, se intensificarán los controles con policías infantes, bicipolicías, motos del GAM y móviles patrulleros.

A pesar del malestar vecinal, desde la fuerza aseguraron que ya se venían realizando operativos en el sector, aunque admitieron que no pueden cumplir con la principal exigencia de los manifestantes: “Ellos quieren presencia policial las 24 horas del día. Eso no es factible ahora, pero vamos a implementar servicios de acción rápida desde la unidad departamental”, argumentaron.

Tras más de un mes de promesas rotas, los vecinos de Santa Lucía Norte liberaron la calzada, pero dejaron una fuerte advertencia: si la policía vuelve a fallar y ocurre un nuevo robo, el corte de calle será total y por tiempo indeterminado.