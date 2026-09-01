Vecinos de distintos barrios de Santa Lucía cortaron este lunes la avenida Libertador, a la altura de calle 12 de Octubre, para reclamar mayor seguridad ante los reiterados hechos delictivos que, según denunciaron, se registran en la zona. Tras la protesta, la Policía confirmó que desde esta misma noche habrá un efectivo policial durante el horario nocturno.

Del reclamo participaron vecinos del Loteo San Francisco, Loteo San Jerónimo y barrio 12 de Octubre, quienes aseguraron a DIARIO HUARPE que la situación se volvió insostenible y que ya habían realizado presentaciones formales para solicitar medidas de seguridad.

“Estamos reclamando seguridad. Ya no se puede vivir. Estamos pendientes de las alarmas, de los teléfonos, de todo porque no podemos vivir”, expresó Charlie Rousow, uno de los vecinos que participó de la protesta.

Los vecinos pidieron una garita, cámaras y mayor presencia policial. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Según relató, en el sector se producen constantemente hechos contra la propiedad y estimó que llegan a registrarse “de dos a tres robos por día”. Entre los últimos episodios mencionó el daño de una cámara de seguridad y el robo de máquinas y herramientas de una carpintería durante la siesta.

Rousow también contó que fue víctima de un robo hace aproximadamente dos meses, cuando delincuentes le sustrajeron herramientas que necesitaba para trabajar.

Residentes de tres barrios de Santa Lucía participaron del reclamo (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Los vecinos sostuvieron que la protesta llegó después de haber agotado otras instancias. “Hicimos expediente, juntamos firmas, hicimos todo lo humanamente posible y nos han obligado a hacer esto. No somos piqueteros, no reclamamos nada, simplemente seguridad”, afirmó.

El violento asalto que sufrió un vecino

Durante la protesta también surgieron testimonios de vecinos que fueron víctimas de hechos de mayor violencia. Alberto Espinoza recordó el asalto que sufrió dentro de su vivienda durante 2024, cuando se encontraba junto a su hija y su nieta. “Me entraron tres individuos encapuchados, enguantados a mi casa. Me golpearon en la cabeza, me molieron a patadas”, relató.

Los vecinos aseguraron que ya habían presentado notas y juntado firmas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Según contó, los delincuentes estaban armados con un revólver y un cuchillo y le dieron vuelta la vivienda mientras lo mantenían amenazado. Finalmente escaparon con $40.000, una computadora, una cámara fotográfica y un televisor. “Yo la pasé muy feo”, recordó Espinoza, quien señaló especialmente el temor que sufrió su nieta durante el ataque.

Rosa Poblete, otra de las vecinas que participó del reclamo, contó que delincuentes ingresaron al fondo de su vivienda y se llevaron las herramientas de trabajo de su esposo. “Ya es una situación totalmente insoportable”, manifestó.

El comisario de la Comisaría 5ª y la segunda jefa de la Departamental Nº1 escucharon el reclamo de los vecinos. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La Policía confirmó un efectivo durante la noche

Ante el reclamo, la comisario inspector María Rivero, segunda jefa de la Departamental Nº1, confirmó a DIARIO HUARPE que la Policía ya conocía la situación y que anteriormente habían mantenido reuniones con los vecinos.

“Esta no ha sido la primera reunión que hemos tenido con los vecinos”, explicó Rivero. Además, confirmó que existe un expediente iniciado a partir de una presentación realizada ante la Secretaría de Seguridad.

En ese pedido, los vecinos solicitaron la instalación de una garita y cámaras de seguridad. Sobre estos dos puntos, Rivero aclaró que la decisión depende de la Secretaría de Seguridad y que la Policía deberá implementar las medidas en caso de que sean autorizadas.

En cambio, hubo una respuesta inmediata respecto de la presencia policial. La comisario confirmó que se autorizó la permanencia de un efectivo durante la noche en la zona reclamada. “Va a ser factible que cuenten a partir de hoy con un policía en horario nocturno”, aseguró.

Durante el día, explicó Rivero, continuarán los recorridos de personal motorizado y de los móviles de la Comisaría 5ª y los móviles comunales.

La medida nocturna, según confirmó la autoridad policial, tendrá continuidad. “Va a ser así. Esperemos que esto pueda solucionar en parte el problema que tienen los vecinos”, concluyó.