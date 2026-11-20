Los vecinos de Santa Lucía y el personal de Bomberos fueron los protagonistas de un episodio de tensión ocurrido en el Gran San Juan durante la noche del jueves 19 de noviembre. Cerca de las 22:30, un foco ígneo se desató en la intersección de calles 12 de Octubre y 25 de Mayo, generando una rápida alarma en toda la comunidad. El siniestro coincidió exactamente con el momento en que comenzaba a intensificarse el viento en distintos puntos de la provincia.

Las llamas tomaron fuerza sobre la vegetación seca y provocaron un incendio de pasturas de importante magnitud que sorprendió a quienes transitaban o residían en ese sector. Las imágenes captadas por los propios testigos mostraron una imponente columna de fuego visible desde varios metros a la redonda. El avance del foco ígneo sobre el terreno generó momentos de incertidumbre ante el temor de que el siniestro se propagara hacia las propiedades cercanas.

A pesar de la espectacularidad de la escena y la rápida intervención solicitada a los servicios de emergencia, la situación se resolvió antes de lo previsto. Cuando los efectivos de Bomberos arribaron a la esquina mencionada, comprobaron que el fuego ya se encontraba completamente extinguido. Debido a este escenario, los uniformados no debieron realizar tareas de enfriamiento ni desplegar operativos mayores para controlar el foco en el lugar.

Aunque durante la jornada del jueves no se registró presencia de viento Zonda en el territorio provincial, el incidente volvió a encender las alarmas en la población. Las autoridades y los residentes mantienen la preocupación latente ante el riesgo que representan las ráfagas de viento para la propagación de este tipo de siniestros. El episodio concluyó sin daños materiales de gravedad ni personas heridas tras el susto inicial.