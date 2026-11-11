La preocupación crece entre los vecinos del barrio Malvinas Nos Une, ubicado en Las Tapias, departamento de Angaco, donde las calles quedaron inundadas, aparecieron enormes pozos y algunas viviendas comenzaron a presentar daños en sus estructuras. Maximiliano Tejada, vecino del complejo habitacional, relató la situación que atraviesan las familias y reclamó una solución urgente ante los problemas que, según aseguró, comenzaron desde la entrega de las casas.

Explicó que el inconveniente más reciente comenzó con una pequeña pérdida de agua y avanzó hasta convertirse en una inundación que cubrió buena parte de una calle. “Desde el domingo, alrededor de las 20, empezó con un pequeño agujero en la esquina. Con el paso de las horas se fue haciendo cada vez más grande, hasta que llegó a cubrir media cuadra de agua. El problema es que también está entrando a las casas y el terreno se está hundiendo”, contó Tejada a DIARIO HUARPE.

Además, indicó que la situación obligó a interrumpir el suministro de agua potable. “Ahora estamos sin agua y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Necesitamos una solución porque no podemos seguir viviendo de esta manera”, manifestó.

Casas con daños y temor por los hundimientos

Tejada sostuvo que los problemas no se limitan a las calles y que varias familias comenzaron a observar consecuencias dentro de sus viviendas. Según describió, hay paredes agrietadas, techos con fisuras y cañerías que se rompen.

“Tenemos tanta presión de agua que a los vecinos se les empiezan a romper los caños dentro de las casas. No está bien regulado el suministro. Hay personas que no pueden entrar a sus viviendas por la cantidad de agua acumulada y los olores que se generan”, afirmó.

El hombre también cuestionó las condiciones en las que recibieron las casas. Según indicó, el barrio fue entregado hace aproximadamente un mes y una semana, aunque su construcción había permanecido paralizada durante tres años.

“Estamos con problemas desde el primer día. Cuando no son los caños, es una puerta o alguna otra cosa. Es una lástima porque estábamos todos contentos con la entrega, pero nos encontramos con un barrio que tiene muchos inconvenientes”, expresó.

En ese sentido, aseguró que los vecinos recibieron como respuesta que los problemas debían ser atendidos por distintas áreas, pero que todavía esperan explicaciones concretas. “Cuando el intendente dice que el responsable es el ingeniero, el ingeniero señala que el problema es el intendente. Ninguno se hizo responsable directamente. Lo que queremos es que vengan, nos expliquen qué está pasando y nos digan cuándo lo van a solucionar”, reclamó.

El peligro de circular por las calles

Otro de los puntos que genera preocupación es la dificultad para desplazarse por el barrio. Los pozos y el suelo debilitado representan un riesgo para quienes viven allí, especialmente para los chicos.

“Tenemos que cuidarnos entre vecinos y estar atentos para que nadie pase por determinados lugares. Es peligroso porque uno pisa la calle y se derrumba. Incluso ya se cayó un hombre que trabaja en la planta y quedó enterrado hasta las rodillas en uno de los pozos”, relató Tejada.

La situación también afecta a las personas que necesitan salir de sus casas por cuestiones de salud o trasladarse en vehículos, ya que el estado de las calles dificulta el ingreso y la circulación.

Pedido de solución urgente

Graciela Ferreira, otra de las habitantes del barrio, manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta para salir de su vivienda junto a su hijo. La mujer explicó que teme que el terreno ceda y ambos queden aislados.

“Mi problema es poder salir con mi hijo. Tengo miedo de que se desmorone la vereda y quedemos aislados, porque no tengo por dónde bajar. Vivo solamente con él y necesito una solución urgente”, sostuvo.

Ferreira también advirtió que debe trasladarse al hospital y que la situación complica la posibilidad de recibir asistencia. “Mañana tengo que salir para que me lleven al hospital y no tengo forma de que un vehículo pueda entrar hasta acá. Necesito una solución para mí, para mi hijo y para todos los vecinos”, señaló.