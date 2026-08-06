Los vecinos del barrio 22 de Diciembre, conocido también como barrio Personal de Farmacia, en Chimbas, volvieron a manifestar su preocupación por la inseguridad que, según afirman, se agravó en los últimos meses. Una de las residentes, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, explicó a DIARIO HUARPE que el principal reclamo es el cierre de un baldío que conecta con el Lote Hogar y que, aseguran, se convirtió en un foco de delitos y acumulación de basura.

"Lo que estamos pidiendo, por favor, es que nos cierren este baldío, porque hoy solamente sirve para juntar basura y es un lugar donde hay mucha delincuencia. Acá pasan muchísimas cosas que los vecinos no tendríamos que estar viviendo", expresó la vecina.

Foto: DIARIO HUARPE.

Explicó que el terreno funciona como un paso improvisado entre ambos barrios y aclaró que no se trata de una calle formal. "Consulté en la Municipalidad y me dijeron que esto no es una calle, sino un loteo, y que todavía no saben quién es el dueño", sostuvo.

Según relataron los vecinos, una parte del predio ya fue cerrada tiempo atrás, lo que redujo la circulación en ese sector. Sin embargo, aseguran que la problemática se trasladó hacia el otro extremo del barrio, donde el baldío permanece abierto y continúa siendo utilizado como paso informal.

Foto: DIARIO HUARPE.

Además, señalaron que presentaron notas tanto en la Municipalidad de Chimbas como en la Secretaría de Seguridad para solicitar una solución definitiva, aunque hasta el momento aseguran que no obtuvieron respuestas concretas. "Nos dijeron que iban a buscar al propietario para que se haga cargo del cierre, pero nosotros necesitamos una solución urgente", remarcó la vecina.

Basura, incendios y más robos

La residente aseguró que el lugar también se convirtió en un basural clandestino. "Hay personas que ofrecen retirar residuos de las casas y terminan arrojándolos acá. Después vienen otros y los prenden fuego. A mí ya me incendiaron esas mismas basuras cuatro veces", afirmó.

Foto: DIARIO HUARPE.

En ese contexto, indicó que la inseguridad también impacta directamente sobre las viviendas. "Los robos crecieron muchísimo. Se llevan picaportes, surtidores de agua que tenemos afuera y ahora la nueva modalidad es el robo de medidores de gas. Todos estamos poniendo protecciones para evitar que los saquen", señaló.

Más vigilancia, pero lejos del reclamo

La mujer contó que mantuvieron reuniones con autoridades de Seguridad y que recibieron promesas de reforzar los controles. "Necesitamos que haya alguien de manera permanente, al menos hasta que el baldío esté cerrado", expresó.

Si bien en la zona hay presencia policial, los vecinos indicaron que el efectivo permanece apostado en la plaza del barrio y no en las inmediaciones del baldío, donde afirman que se concentran los hechos delictivos y el tránsito de personas.

Foto: DIARIO HUARPE.

Finalmente, recordó que vive desde hace 15 años en el barrio y sostuvo que la problemática no es nueva. "Siempre fue una zona peligrosa por la inseguridad. Nosotros creemos que, si logran cerrar este paso, vamos a recuperar al menos un poco de tranquilidad", concluyó.

Por este tema, DIARIO HUARPE intentó obtener la versión oficial de la Municipalidad de Chimbas sobre el reclamo de los vecinos y las gestiones realizadas en torno al cierre del terreno. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte del municipio.