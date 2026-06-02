La convivencia en el loteo Los Almendros, ubicado en el corazón rural de Pocito, llegó a un punto crítico. Un grupo de aproximadamente 27 familias que residen en calle Meglioli, entre la calle 5 y 6, manifestó su profundo malestar por el estado de abandono que presenta la zona. Según denuncian, el sector se convirtió en un depósito de animales muertos, escombros y, más recientemente, residuos plásticos y botellas provenientes de eventos sociales cercanos, lo que ha generado un foco de insalubridad frente a sus viviendas.

María Elena Alfaro, vecina que reside hace cuatro décadas en el lugar, expresó con indignación la desidia que perciben por parte de las autoridades municipales.

"Parece que nosotros no somos seres humanos que vivimos acá. Encima el intendente nos tiene olvidados con la calle; basuras por todos lados, no nos pasa un colectivo y el alumbrado público no rinde las condiciones necesarias", sentenció a DIARIO HUARPE.

La mujer remarcó que la situación de la basura se agrava por el desaprensivo accionar de terceros: "Tiran basura y ahora últimamente están tirando los residuos de los eventos que realizan en un salón y tiran a la orilla de la calle".

Los vecinos aseguran que la situación de abandono viene desde hace mucho tiempo. (Foto DIARIO HUARPE)

Acequias obstruidas y falta de transporte

El mantenimiento de las acequias es otro de los puntos de conflicto. Los vecinos señalan que los canales, que deberían servir para el desagüe, están colmados de hojas y desperdicios, ya que ni el municipio ni los propietarios de fincas aledañas realizan la limpieza correspondiente. Por su parte, Elisa García, también habitante del loteo, subrayó el sentimiento de desamparo tras años de gestiones infructuosas:

"Años presentando expedientes, pero al final siempre terminamos llamando a los medios para que nos solucionen algo".

A los problemas de higiene se suma la falta de conectividad. Los vecinos aseguran que las unidades de transporte público dejaron de circular por la zona debido al mal estado de la calzada y las constantes inundaciones por riego. "Yo me voy a morir y un colectivo no va a pasar por la puerta de mi casa", lamentó Alfaro, destacando que deben caminar largas distancias pese a no estar lejos de la ciudad.

La respuesta oficial: inspección y multas

Ante el reclamo, el Arquitecto Néstor Manrique, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Pocito, explicó a DIARIO HUARPE que la zona tiene características rurales y que el principal problema radica en personas externas que descargan basura ilegalmente.

"Vienen vecinos de otra zona, descargan basura en horarios que no tienen que ser y se van. Nosotros, una vez que tomamos conocimiento, podemos mandar una cuadrilla a relevar la zona y limpiar", afirmó el funcionario.

Arq. Néstor Manrique, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Pocito. (Foto DIARIO HUARPE)

Manrique se comprometió a tomar cartas en el asunto de manera inmediata:

"A partir de mañana va a ir el encargado de la zona, se va a dar una vuelta y va a evaluar la situación".

Además, recordó que el municipio cuenta con un Juzgado de Faltas y una línea para denuncias anónimas para sancionar a quienes arrojen botellas o vidrios en la vía pública, una práctica prohibida que conlleva multas tras la verificación de los inspectores. Respecto a las acequias, aclaró que, al ser canales de regadío, la competencia primaria es de Hidráulica, aunque el municipio suele colaborar mediante convenios.