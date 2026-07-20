Tres años después de haber sido sorteados como adjudicatarios, decenas de familias de Albardón continúan esperando la entrega de las viviendas de los barrios La Laja y Villicum. Los vecinos aseguran que desde 2023 solo recibieron explicaciones sobre las demoras, sin una fecha concreta para acceder a sus casas. Ante el reclamo, la Municipalidad explicó a DIARIO HUARPE que ambos barrios presentan situaciones diferentes y detalló cuáles son las obras pendientes para que puedan ser habitados.

Una de las vecinas afectadas relató que el 14 de julio de 2023 fue sorteada junto a otras familias y, desde entonces, cumplió con todos los trámites exigidos por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), incluida la visita de la asistente social y la presentación de la documentación correspondiente.

"De ahí estamos en una disyuntiva porque nunca nos entregan", expresó. Según contó, en las distintas reuniones mantenidas con autoridades municipales les informaron que el principal inconveniente estaba relacionado con la infraestructura cloacal del barrio.

La mujer afirmó que durante estos años las respuestas fueron siempre similares. "Nos dicen que falta la obra, pero nosotros vemos que destinan recursos a otras obras y no a estas", cuestionó. Además, señaló que las familias también realizaron consultas en Obras Sanitarias (OS) y en el Ipv, aunque aseguran que tampoco obtuvieron precisiones sobre cuándo recibirán las viviendas.

Según explicó, actualmente son 42 las familias que siguen esperando la entrega y sostienen que el resto de los barrios sorteados en el mismo proceso ya fueron adjudicados a fines de 2023. "Queremos una respuesta, que nos digan cuándo será la entrega", reclamó.

Por qué siguen sin entregar las casas

Consultado por este medio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Albardón, Omar Blanco, explicó que la situación de ambos barrios es distinta.

Omar Blanco, secretario de Gobierno del municipio.

Respecto a Villicum, indicó que la urbanización fue ejecutada por el Ipv y que solo resta realizar la conexión de agua potable. Por ese motivo, aseguró que la entrega depende exclusivamente del organismo provincial una vez finalizada esa obra.

En cuanto al barrio La Laja, detalló que fue construido con fondos nacionales, pero que la paralización del financiamiento dejó inconclusa una obra de nexo cloacal indispensable para habilitar las viviendas. Ante ese escenario, explicó que el municipio decidió hacerse cargo de los trabajos con recursos propios.

El funcionario precisó que actualmente se ejecuta una estación de rebombeo cloacal y la conexión con la red principal. Además, señaló que previamente fue necesario elaborar un proyecto técnico que obtuvo las aprobaciones correspondientes de Obras Sanitariasy de la Dirección de Planeamiento.

"Estamos en la ejecución de la obra. Una vez terminada y realizadas las pruebas correspondientes, se haría la entrega inmediata de las viviendas", aseguró Blanco, quien estimó que los trabajos podrían concluir en aproximadamente 45 días si no surgen inconvenientes.