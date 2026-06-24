

La intendenta de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, encabezó el acto de entrega formal del Plan Estratégico de la Ciudad de San Juan. Estuvo acompañada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia y presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ), el contador Roberto Gutiérrez, junto a técnicos y funcionarios.

Este documento representa la consolidación de una hoja de ruta clara, compartida y sólida para transformar la Capital en los próximos años, convirtiendo las prioridades de la comunidad en un instrumento vivo de gestión.

El desarrollo del Plan Estratégico responde a la decisión política adoptada por la intendenta Susana Laciar en agosto de 2025 de relanzar y profundizar esta herramienta.

Esta iniciativa refleja una nueva forma de gobernar basada en la planificación técnica y en la participación de los ciudadanos como la brújula principal de la gestión.

Para alcanzar el documento final, se implementaron metodologías de participación activa y validación comunitaria. A través del programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, se recorrieron ocho escuelas secundarias distribuidas en los cuatro distritos de la Capital. En este marco, más de 451 estudiantes compartieron sus visiones, sueños y expectativas para el San Juan que quieren

habitar. El proceso cerró su etapa de debate con el 1° Foro Ciudadano, celebrado en diciembre de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Allí, vecinos, profesionales, comerciantes y referentes sociales debatieron y validaron las líneas estratégicas en materia de territorio, ambiente, sociedad y economía.

Planificación

Con la recepción de esta sólida herramienta técnica construida de forma articulada entre los equipos de la Comuna y el CoPESJ, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan inicia una nueva etapa de ejecución.

El desafío actual es traducir de manera directa los consensos vecinales en presupuestos, programas institucionales, obras públicas y mejoras tangibles en cada uno de los barrios de la Ciudad.

“Este plan es de todos. Tiene que ver con la Ciudad que nos conecta a los capitalinos y también con quienes visitan San Juan. Seguimos construyendo una Capital pensada para las próximas

generaciones”, remarcó la intendenta.



