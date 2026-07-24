Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas en el departamento Jáchal, donde funcionarios municipales y vecinos denunciaron haber sido víctimas del hackeo de sus teléfonos celulares tras caer en un engaño a través de WhatsApp. En algunos casos, los delincuentes lograron sustraer dinero de billeteras virtuales y cuentas bancarias.

De acuerdo con fuentes judiciales, en las últimas jornadas ingresaron al menos tres denuncias en la UFI Norte por esta modalidad delictiva, aunque no se descarta que existan más personas afectadas que aún no formalizaron la denuncia.

Según relataron las víctimas, los estafadores se comunicaban mediante WhatsApp haciéndose pasar por supuestos empleados de Correo Argentino. Durante la conversación solicitaban un código de verificación con el argumento de completar un trámite o validar un envío.

La maniobra comenzaba con una frase aparentemente inofensiva: "Pasame el número de verificación que te llegó". Una vez que la víctima compartía ese código, los delincuentes obtenían acceso a la cuenta de WhatsApp o al dispositivo, lo que les permitía tomar el control de información personal y, en algunos casos, acceder a billeteras virtuales o cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero.

Aunque las autoridades confirmaron que hubo personas que sufrieron pérdidas económicas, por el momento no trascendió el monto del dinero sustraído en cada caso.

Frente a esta situación, desde la UFI Norte reiteraron la importancia de no compartir con terceros códigos de verificación enviados por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería, ya que son claves personales que permiten acceder a cuentas y dispositivos.

Además, recomendaron extremar las medidas de precaución cuando se reciban mensajes o llamadas inesperadas. Entre las sugerencias, aconsejaron solicitar un mensaje de audio o realizar una llamada para comprobar la identidad del interlocutor si este afirma ser una persona conocida, y desconfiar de cualquier pedido urgente de códigos o datos personales.

Las autoridades recordaron que ninguna empresa, organismo oficial o entidad bancaria solicita este tipo de códigos por WhatsApp o mensajes de texto, por lo que insistieron en denunciar de inmediato cualquier intento de estafa para evitar que más personas resulten afectadas.