Barrick confirmó que Veladero fue una de sus operaciones afectadas por las condiciones climáticas extremas durante el tercer trimestre de 2026. Según las estadísticas mineras que la compañía incluyó en su informe de resultados (Q3 2026 Mine Statistics), la mina sanjuanina produjo 54.000 onzas de oro entre julio y septiembre, considerando el 100% de la operación. La cifra representa una caída del 45% frente a las 98.000 onzas del mismo período de 2025. Como Barrick tiene una participación del 50% en Veladero —el otro 50% pertenece a la china Shandong Gold—, su producción atribuible fue de 27.000 onzas, frente a las 49.000 del año anterior. En paralelo, el costo de ventas por onza aumentó de 1.352 a 2.606 dólares, una suba del 93%.

La onza equivale a unos 31,1 gramos y es la unidad utilizada para informar la producción y comercialización del oro. El costo de ventas por onza relaciona los costos contabilizados por la compañía con las onzas vendidas. Es diferente del AISC (costo total de sostenimiento), que incorpora además los gastos necesarios para mantener la operación. En Veladero, este último indicador aumentó un 19% interanual, de 1.498 a 1.788 dólares por onza.

Qué pasó concretamente en la mina

El informe de gestión y análisis (MD&A) de Barrick correspondiente al tercer trimestre ofrece una explicación más precisa que la simple mención al clima. Según ese documento, durante el trimestre las tormentas invernales severas provocaron suspensiones temporales de las operaciones en varias oportunidades. Eso derivó en menor procesamiento de mineral y en menos onzas recuperables colocadas en la pila de lixiviación, el sistema por el que se riega el mineral acumulado para extraer el oro.

Los costos por onza, a su vez, subieron por la menor dilución de los costos fijos —al producir menos, cada onza absorbe una porción mayor de los gastos que no bajan—, la menor capitalización de trabajos de destape, los mayores costos laborales y las tareas de despeje de caminos.

El MD&A también consigna que la producción de Veladero fue 25% inferior a la del segundo trimestre de 2026 y que el costo de ventas por onza subió 24% respecto del trimestre anterior.

En la presentación oficial de resultados, la compañía lo resume en la diapositiva 9: «Veladero y Porgera: el clima extremo en Argentina y Papúa Nueva Guinea impactó la producción». En esa misma lámina, Barrick detalla que la región de Sudamérica y Asia Pacífico, donde se encuentra la mina sanjuanina, registró una producción atribuible de 42.000 onzas, dentro de las 319.000 onzas de oro de Barrick International.

Barrick no atribuye exclusivamente a las tormentas el aumento interanual del 93% en el costo de ventas por onza: ese salto también está relacionado con los factores operativos y laborales mencionados.

El impacto en el balance global

En el comunicado de prensa general, Barrick atribuyó «en gran parte» a «los impactos del clima extremo en Veladero y al retraso en el acceso al material de alta ley en North Mara» la caída del 2% interanual de su producción total atribuible de oro. Esa cifra corresponde a toda la compañía, no a la mina sanjuanina: el dato individual de Veladero es la caída del 45%.

La región que Barrick denomina Barrick International —que reúne las operaciones de África, Medio Oriente, Sudamérica y Asia Pacífico— produjo 319.000 onzas de oro y 50.000 toneladas de cobre en el trimestre. La empresa reiteró su previsión para todo 2026: entre 2,90 y 3,25 millones de onzas de oro y entre 190.000 y 220.000 toneladas de cobre. También anticipó que la producción de North Mara se recuperaría en el cuarto trimestre, cuando se acceda al material de mayor ley, es decir, con mayor concentración de mineral en la roca.

No fue solo Veladero: la nevada récord en la cordillera

El episodio climático que golpeó a Veladero se inscribe en un invierno particularmente duro en la alta cordillera sanjuanina, que DIARIO HUARPE documentó el 13 de octubre. En un encuentro de la Cámara Minera de San Juan, Juan Arrieta, referente de Geología de Vicuña —el proyecto que comprende Josemaría y Filo del Sol—, contó que sufrieron «las nevadas más intensas en 22 años», que la perforación se detuvo en julio y que estimaban reanudarla en noviembre, con ocho máquinas y unas 160 personas en perforación directa. El Plan Invierno se extendió hasta fines de octubre en lugar de cerrarse en septiembre.

En Altar, Jennifer Betancourt había señalado que no tenían fecha clara para iniciar la segunda fase de prefactibilidad por las condiciones climáticas y que el primer paso era evaluar los caminos. En Los Azules, Pedro Cuadra explicó que los frentes de trabajo estaban apuntados a la apertura y seguridad de los accesos, y que la empresa había ofrecido colaborar con maquinaria y manejo de agua durante el deshielo.