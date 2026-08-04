La mina Veladero logró habilitar su camino de acceso principal tras varios días de condiciones climáticas extremas en la zona de alta montaña. La apertura permite iniciar de manera segura y progresiva el proceso de normalización en el transporte de personal hacia y desde el yacimiento.

Durante la jornada del 4 de agosto de 2026, se movilizaron un total de 770 personas. Según los reportes, 580 trabajadores descendieron desde la operación, mientras que 190 ascendieron para cumplir con sus turnos laborales.

Los traslados se ejecutaron de forma escalonada, utilizando vehículos adaptados a las exigencias de cada tramo del terreno. Cada trayecto fue objeto de un seguimiento permanente para garantizar la integridad de los operarios durante todo el recorrido por la ruta de montaña.

La rehabilitación de la vía fue posible gracias a las tareas de despeje y acondicionamiento realizadas por equipos de trabajo y empresas contratistas. Estas labores demandaron una coordinación constante entre las áreas involucradas para restablecer el paso en los sectores más afectados por el clima.

La empresa informó que para prevenir incidentes, se mantiene maquinaria pesada ubicada en puntos estratégicos de la ruta. Estos equipos especializados permiten ofrecer una respuesta ágil ante cualquier cambio en las condiciones del camino que pudiera afectar la circulación.

"La planificación de cada movimiento de personal se basa estrictamente en evaluaciones técnicas. Los ascensos y descensos solo se autorizan cuando se confirma que existen las condiciones necesarias para realizar el tránsito bajo parámetros de seguridad", difundió la compañía minera en un comunicado.

Actualmente, las tareas continúan para terminar de restablecer las condiciones normales de circulación en toda la traza. "El objetivo es completar el cambio de turno de manera ordenada, priorizando siempre la protección de quienes transitan hacia la mina o de regreso a sus hogares", concluyó el comunicado.