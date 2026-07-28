Veladero concretó hasta el momento el traslado preventivo de tres personas en medio del temporal extraordinario que afecta la alta montaña sanjuanina. Según pudo saber DIARIO HUARPE, los movimientos de personal continúan definiéndose de acuerdo con las necesidades específicas de la operación, las condiciones meteorológicas y las evaluaciones técnicas que se realizan de manera permanente antes de autorizar cada vuelo.

Los traslados forman parte de los protocolos previstos para este tipo de contingencias y se ejecutan conforme a una planificación operativa establecida con anticipación. Esto significa que no existe un cronograma fijo para evacuar personal, sino que cada movimiento depende de que las condiciones permitan realizar la operación aérea con seguridad.

La empresa mantiene un monitoreo constante de la evolución del temporal y de las condiciones en la zona de la mina para determinar cuándo es posible concretar nuevos vuelos. Por ese motivo, cualquier traslado adicional quedará sujeto a la apertura de nuevas ventanas climáticas favorables y a las evaluaciones técnicas correspondientes.

Cómo se encuentra el personal

Las personas que permanecen en Veladero continúan en buenas condiciones y disponen de alojamiento, alimentación, atención médica y todos los recursos necesarios para permanecer en el campamento mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

La prioridad operativa continúa centrada en la seguridad y el bienestar del personal, por lo que cualquier decisión relacionada con nuevos movimientos solo será adoptada cuando existan condiciones completamente seguras para realizarlos.

Mientras tanto, las actividades productivas permanecen suspendidas de manera preventiva como consecuencia del temporal que afecta la cordillera sanjuanina. En paralelo, continúan las tareas para despejar los caminos de acceso al yacimiento, un paso necesario para restablecer la circulación terrestre cuando las condiciones lo permitan.