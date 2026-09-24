Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y solicitó de manera urgente la suspensión del partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. La dirigencia del Fortín presentó el recurso y pidió que el encuentro no se dispute mientras se espera una resolución.

El partido está programado para el domingo en el Gigante de Arroyito y, según TyC Sports, Vélez considera que disputarlo antes de resolver la apelación generaría un “daño irreparable”. El club también sostiene que, si posteriormente obtiene un fallo favorable, sería imposible ejecutar esa decisión.

El pedido de suspensión

La apelación presentada por Vélez se basa en distintos artículos del reglamento, entre ellos el 47.1, el 58.b, el 58.f y el 59.2. Según el planteo del club, esas normas permiten solicitar la intervención ante situaciones urgentes y pedir la suspensión de la ejecución de una resolución.

El reclamo se originó después del partido que Boca le ganó a Vélez por penales y que dejó al Xeneize clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El club de Liniers había cuestionado que Boca incluyera seis futbolistas extranjeros en la planilla, uno más de los permitidos.

El fallo de la AFA

El Tribunal de Disciplina rechazó el reclamo de Vélez y mantuvo el resultado del encuentro. Boca recibió solamente una multa económica equivalente a 1.000 entradas, estimada por TyC Sports en unos 50 millones de pesos, por la infracción reglamentaria.

El Tribunal entendió que la situación no configuraba una alineación indebida porque no estaba acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible. Vélez, sin embargo, decidió continuar con su reclamo y presentar la apelación ante la AFA.

La postura de Vélez

Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, había cuestionado duramente la resolución luego de que se conociera el fallo. El dirigente aseguró que el club estaba dispuesto a continuar con el reclamo y afirmó: “Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”.

Mientras se aguarda la respuesta a la apelación, Boca y Racing mantienen programado su partido de cuartos de final. El encuentro está previsto para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito.