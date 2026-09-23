Vélez mantiene su reclamo luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA desestimara su pedido relacionado con el partido ante Boca por la Copa Argentina. El organismo confirmó la clasificación del equipo xeneize y estableció una sanción económica por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla.

La protesta del club de Liniers se originó porque Boca incluyó seis extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final, cuando el límite reglamentario es de cinco. Sin embargo, el Tribunal consideró que la infracción fue administrativa y no configuró una alineación indebida porque el sexto jugador extranjero no ingresó al campo.

Vélez continúa con su postura

El fallo rechazó el pedido de Vélez para que Boca perdiera el partido y también mantuvo el resultado obtenido en el campo de juego. De esta manera, el Xeneize conservó su clasificación y recibió una multa equivalente a 1.000 valores de entrada.

Desde Vélez cuestionaron la resolución y anunciaron que continuarán con el reclamo, mientras que el vicepresidente tercero del club, Nelson Pugliese, señaló que si es necesario recurrirán al TAS. El planteo se mantiene centrado en la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de Copa Argentina.