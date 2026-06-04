La compañía Shell concretó la venta de sus activos de refinación y comercialización de combustibles en Argentina por US$1.420 millones. El comprador es el grupo suizo Vitol, uno de los mayores operadores independientes de energía del mundo, que asumirá el control de una extensa red de estaciones de servicio y de infraestructura estratégica en el país.

La operación incluye la refinería ubicada en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, así como más de 700 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell en territorio argentino. También forman parte del acuerdo las actividades vinculadas a combustibles, lubricantes, aviación, suministro marítimo y distribución comercial.

Desde la empresa aclararon que la marca Shell continuará presente en Argentina mediante acuerdos de licencia, por lo que los usuarios no observarán cambios inmediatos en la imagen ni en el funcionamiento de las estaciones de servicio.

La venta forma parte de una estrategia global de reorganización de activos impulsada por la petrolera británica, que busca concentrar inversiones en áreas consideradas prioritarias dentro de su negocio internacional.

Por su parte, Vitol destacó el potencial del mercado energético argentino y señaló que la adquisición representa una apuesta de largo plazo por el país. El grupo ya cuenta con presencia en distintos segmentos de la industria energética mundial y ahora ampliará su participación en Sudamérica.

La refinería de Dock Sud constituye uno de los activos más importantes de la operación. Desde allí se procesa una parte significativa de los combustibles que abastecen al mercado local, además de productos destinados a diversos sectores industriales.

La transacción deberá cumplir aún con los procesos regulatorios correspondientes y obtener las autorizaciones de los organismos competentes antes de concretarse plenamente. Se espera que el cierre definitivo de la operación ocurra durante los próximos meses.

La noticia genera expectativa dentro del sector energético argentino, ya que implica el desembarco de un nuevo actor internacional de peso en una industria clave para el abastecimiento de combustibles y el desarrollo económico del país.