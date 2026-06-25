La grave emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela luego de los terremotos registrados el miércoles movilizó a comunidades venezolanas en distintas partes del mundo. En San Juan, residentes del país caribeño comenzaron a organizar una campaña solidaria destinada a colaborar con las miles de personas afectadas por la catástrofe.

La iniciativa es encabezada por Renzo Bassotti, referente de la comunidad venezolana en la provincia, quien impulsa acciones para canalizar ayuda económica hacia las zonas más golpeadas por los movimientos sísmicos. El objetivo es reunir fondos que permitan asistir a familias damnificadas mediante la compra de alimentos, medicamentos e insumos esenciales.

La tragedia generó una fuerte conmoción entre los venezolanos radicados en San Juan. Muchos de ellos mantienen familiares y amigos en las regiones afectadas y siguen de cerca las noticias sobre la evolución de la emergencia, que dejó importantes daños materiales, edificios colapsados, interrupciones de servicios y un número de víctimas que continúa en aumento.

Según explicó Bassotti, el dinero recaudado será enviado a Venezuela a través de organizaciones sociales que trabajan directamente en el territorio afectado. De esa manera se busca garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan en medio de las tareas de rescate y asistencia que continúan desarrollándose en distintas ciudades.

Para facilitar las donaciones, la comunidad habilitó una cuenta específica mediante la cual los interesados podrán realizar aportes económicos. Los fondos serán convertidos y enviados en la moneda necesaria para la adquisición de productos de primera necesidad, priorizando medicamentos, alimentos y elementos requeridos por los equipos de asistencia.

La respuesta internacional frente al desastre ha sido inmediata. Estados Unidos, Alemania, España y otros países anunciaron el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y asistencia médica para colaborar con las tareas de recuperación. También organismos internacionales expresaron su respaldo ante una de las mayores tragedias naturales registradas en la historia venezolana.

Desde la comunidad venezolana de San Juan destacaron que cualquier aporte, independientemente de su monto, puede representar una ayuda importante para quienes atraviesan momentos de extrema dificultad. Además, remarcaron la importancia de la solidaridad en situaciones de emergencia como la que vive actualmente el país sudamericano.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo a través del alias VenezuelaSolidaria, correspondiente a una cuenta Prex a nombre de Renzo Bassotti, quien será el encargado de gestionar el envío de los recursos hacia Venezuela para su posterior distribución entre los sectores más afectados por la tragedia.

Información para ayudar. (Gentileza)