La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.125, según el último balance oficial difundido este lunes por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los sismos, de 7,2 y 7,5 grados, provocaron graves daños, especialmente en el estado de La Guaira, ubicado en las cercanías de Caracas. Allí, al menos 190 edificios colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico.

El nuevo reporte representa un aumento significativo respecto del balance anterior, difundido el 24 de julio, cuando las autoridades habían informado 5.546 muertos.

Mientras continúan las tareas de recuperación, decenas de familiares mantienen la búsqueda de personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Cerca de 1.400 desaparecidos en La Guaira

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que todavía habría alrededor de 1.400 personas desaparecidas. Se trata de la primera vez desde la tragedia que un funcionario precisa públicamente una cifra de personas cuyo paradero no fue establecido.

La información oficial, sin embargo, es cuestionada por organizaciones civiles. La iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela” denunció que habría más de 29.000 personas en paradero desconocido.

A su vez, la ONG Provea cuestionó la falta de información pública y sostuvo que no existe un registro que permita respaldar las cifras oficiales sobre desaparecidos.

Casi 24.000 damnificados viven en campamentos

El terremoto también dejó una enorme cantidad de personas sin vivienda. Jorge Rodríguez informó que 60.992 personas fueron atendidas en hospitales a raíz de la emergencia.

Además de los edificios que se derrumbaron completamente, las autoridades clasificaron 6.433 viviendas como de “alto riesgo” para ser habitadas y otras 9.866 como “viviendas restringidas”.

Ante esta situación, muchos damnificados fueron trasladados a refugios temporales, mientras que otros se alojaron en casas de familiares o amigos.

En total, casi 24.000 personas permanecen actualmente en campamentos instalados en Caracas y en el estado costero de La Guaira.

Para atender la emergencia habitacional, el Parlamento venezolano aprobó el viernes una ley de arrendamientos destinada a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler y facilitar el acceso a una vivienda para quienes perdieron sus hogares.

El Gobierno y la oposición abordarán la emergencia

La tragedia sísmica se produce en un momento de fuertes movimientos políticos en Venezuela. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron el sábado un proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos con vistas a una transición.

En ese marco, ambas partes acordaron abordar esta semana, durante una reunión en Caracas, la situación de las víctimas de los terremotos y la asistencia a los damnificados.

La agenda también contempla cuestiones vinculadas con la democracia y las garantías políticas.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las tareas de asistencia y monitoreo en las zonas afectadas por una de las mayores tragedias naturales recientes del país.