La pasión por la Selección Argentina moviliza emociones en millones de personas, pero también puede tener efectos sobre la salud. Especialistas advirtieron que los partidos de alta tensión emocional, especialmente durante el Mundial 2026, pueden provocar un aumento de hasta el 20% en las consultas por problemas cardiovasculares.

Según explicó el doctor José Bonorino, jefe de la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Austral, los encuentros decisivos funcionan como una verdadera prueba de "esfuerzo emocional" para el organismo. La ansiedad de la previa, la tensión durante el partido y las emociones asociadas al resultado generan respuestas fisiológicas que impactan directamente sobre el sistema cardiovascular.

Durante un encuentro de alta intensidad emocional, el cuerpo libera hormonas como adrenalina, noradrenalina y cortisol. Esto provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, una elevación de la presión arterial y una mayor demanda de oxígeno por parte del corazón.

El especialista señaló que, en la mayoría de las personas, estos cambios son transitorios. Sin embargo, en pacientes con factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares previas, pueden actuar como desencadenantes de infartos, arritmias, crisis hipertensivas y otros eventos cardíacos.

Desde el Hospital Universitario Austral indicaron que, tras partidos decisivos de la Selección Argentina, suele registrarse un incremento cercano al 20% en las consultas por dolor torácico, cuadros coronarios y trastornos del ritmo cardíaco. Un fenómeno frecuente es que muchas personas demoran la consulta médica hasta después de finalizado el encuentro.

Los especialistas remarcaron que tanto una derrota dolorosa como una victoria agónica pueden generar niveles similares de estrés. Incluso existen cuadros como el síndrome de Takotsubo, conocido como "síndrome del corazón roto", que puede aparecer tras emociones intensas, tanto negativas como positivas.

Entre los grupos más vulnerables figuran las personas con antecedentes de enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, arritmias, tabaquismo, colesterol elevado o edad avanzada. También quienes presentan altos niveles de ansiedad o estrés crónico pueden experimentar reacciones más intensas ante situaciones de fuerte carga emocional.

Los médicos advirtieron además que los hábitos frecuentes durante los partidos pueden potenciar el riesgo cardiovascular. El exceso de alcohol, las comidas abundantes, el tabaquismo, la falta de descanso y el abandono de la medicación habitual son algunos de los factores que más preocupan.

Por ese motivo, recomiendan mantener los tratamientos indicados, moderar el consumo de alcohol y alimentos ricos en grasas, mantenerse hidratado, evitar el sedentarismo y prestar atención a cualquier síntoma de alarma.

Dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones, mareos, desmayos o dificultades para hablar son algunas de las señales que requieren atención médica inmediata. Los especialistas también sugieren ver los partidos acompañado, especialmente en personas con antecedentes cardíacos o múltiples factores de riesgo.

Además del impacto físico, los profesionales destacan que la Selección Argentina genera una fuerte identificación emocional. Para muchas personas, el Mundial representa identidad, pertenencia y vínculos afectivos, lo que explica por qué cada partido puede vivirse con una intensidad que trasciende lo deportivo.

Con el inicio del Mundial 2026 y el esperado debut de la Selección Argentina, los especialistas recomiendan disfrutar del fútbol sin descuidar la salud y prestar atención a las señales que puedan indicar una complicación cardiovascular.