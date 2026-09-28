El Registro Único Provincial de Verificación Automotor y Autopartes (Rupvaa) llevará sus servicios a Jáchal para facilitar la realización de trámites vinculados con la identificación y seguridad de los vehículos. El operativo se desarrollará el sábado 3 de octubre, de 8 a 13, en el Aeroclub de Jáchal.

Durante la jornada se dispondrá del equipamiento necesario para realizar la verificación policial de automotores y motos, además del grabado de autopartes. La iniciativa busca evitar que los vecinos deban trasladarse hasta la ciudad de San Juan para completar estos trámites.

Las personas interesadas deberán realizar la inscripción previamente a través del sitio web.

Quiénes deben realizar la verificación

Durante el operativo podrán realizar la verificación policial los automotores inscriptos desde el 1 de enero de 2001. En el caso de las motos nacionales, el trámite corresponde a aquellas inscriptas desde el 1 de enero de 2004.

Para las motos importadas, la verificación es obligatoria independientemente del año de inscripción.

El servicio también estará disponible para máquinas industriales, agrícolas y grúas de gran porte, que podrán completar el trámite durante la jornada prevista en el departamento.

También habrá grabado de autopartes

Además de la verificación, el RUPVAA realizará el grabado de autopartes, una medida de seguridad preventiva destinada a desalentar el robo de vehículos y la comercialización posterior de sus piezas.

El procedimiento consiste en realizar de manera indeleble el número de dominio en las autopartes correspondientes. La medida está contemplada por la Ley Provincial N.º 1707-C, que establece la obligatoriedad del grabado.

De esta manera, los vecinos de Jáchal podrán acceder a distintos servicios vinculados con la seguridad e identificación vehicular en un único operativo y dentro del propio departamento.

La propuesta forma parte de las acciones destinadas a acercar trámites y servicios a los distintos departamentos de San Juan, con operativos territoriales que permitan facilitar el acceso de los vecinos y evitar traslados hacia Capital.