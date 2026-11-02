Juan Sebastián Verón se metió en la polémica por el arbitraje del Superclásico entre Boca y River y publicó un mensaje en el que respaldó los cuestionamientos de la dirigencia del Millonario. El presidente de Estudiantes apuntó contra quienes, según expresó, hacen negocios sin considerar los sacrificios de los socios de los clubes.

“Los que te cuentan, dicen y operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron haciendo sus negocios sin importarles nada de los sacrificios que hace cada socio por su Club... muy triste todo”, escribió en sus redes sociales. La publicación llegó después de la derrota de River por 1-0 ante Boca en la Bombonera, en un partido atravesado por las controversias arbitrales.

El respaldo al reclamo de River

El mensaje de Verón se vinculó con las críticas que realizaron los dirigentes de River a la actuación del árbitro Nicolás Ramírez, a quien cuestionaron por sus decisiones durante el encuentro. El partido terminó con dos expulsiones para el equipo visitante y generó fuertes reclamos por la intervención arbitral y del VAR.

La publicación también se produjo después de un encuentro institucional entre Verón y el presidente de River, Stefano Di Carlo, realizado la semana anterior en Núñez. Ambos dirigentes habían mostrado coincidencias en sus cuestionamientos a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los antecedentes de Verón con la AFA

El presidente de Estudiantes mantiene una relación tensa con las autoridades del fútbol argentino y había sido suspendido por tres meses por la AFA. La sanción se produjo luego de que increpara al árbitro Darío Herrera al finalizar la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó al Pincha en Santiago del Estero.

Además, el Tribunal de Disciplina aplicó una multa de 50 millones de pesos a Estudiantes por una situación vinculada con la presencia de Verón cerca del banco de suplentes durante el partido ante San Lorenzo. En ese contexto, su publicación volvió a poner en escena sus diferencias con la conducción del fútbol argentino.