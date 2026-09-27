Juan Sebastián Verón protagonizó uno de los momentos más calientes de la final de la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata. El presidente del Pincha ingresó al campo de juego en medio de los incidentes del cierre y fue directamente a enfrentar al árbitro Darío Herrera, a quien le gritó: “Es toda tuya. Sos un ladrón”.

El enojo del dirigente se produjo después de una definición cargada de polémicas arbitrales y que terminó con una pelea entre futbolistas de ambos equipos. Estudiantes había comenzado ganando antes del primer minuto gracias al gol de Alexis Castro, pero Rosario Central logró revertir el marcador y terminó imponiéndose por 3-1.

Ángel Di María fue una de las figuras del Canalla. Primero convirtió un golazo de tiro libre y luego puso el 2-1 desde el punto penal. En el complemento, Julián Fernández marcó el tercero y sentenció la consagración de Central.

Precisamente, el penal sancionado sobre Enzo Copetti fue una de las jugadas que desató la bronca de Verón. Desde la platea, el presidente de Estudiantes reaccionó con aplausos irónicos y posteriormente utilizó sus redes sociales para cuestionar distintas decisiones del encuentro.

En una de sus publicaciones mostró una imagen tomada durante la ejecución del penal de Di María, en la que se observaba a un futbolista de Central dentro del área antes del remate. “¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren”, escribió.

Estudiantes también reclamó durante el segundo tiempo una infracción de Elías Verón sobre Adolfo Gaich, por la que entendía que correspondía una segunda tarjeta amarilla, y una posible mano de Ignacio Ovando dentro del área.

El clima terminó de explotar tras el 3-1. Un festejo de Agustín Sández frente a los jugadores de Estudiantes provocó un enfrentamiento que continuó en el ingreso al túnel de vestuarios. El propio defensor de Central reconoció posteriormente que se había dejado llevar por la euforia y pidió disculpas.

En medio de ese escenario apareció Verón dentro del terreno de juego. El dirigente fue hacia Herrera para reclamarle y tuvo que ser apartado por personal de seguridad. Minutos después, ante los micrófonos de ESPN, respondió con ironía cuando le preguntaron qué le había dicho al árbitro: “Lo felicité porque dirigió muy bien”.

Pese al enojo, Verón decidió permanecer junto al plantel durante la ceremonia de premiación. “Hay que tragar saliva y seguir”, expresó, aunque sostuvo que Estudiantes había jugado condicionado por el contexto que rodeó al encuentro.

La final terminó así con Rosario Central campeón, Estudiantes reclamando por el arbitraje y una fuerte imagen: el presidente del Pincha dentro de la cancha enfrentando al juez del partido luego de una definición marcada por las protestas y los incidentes.