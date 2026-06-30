A través de la Resolución 565/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó un incremento del 565% en la tasa de seguridad de la aviación. De esta manera, el valor final de los pasajes aéreos se verá afectado por este significativo aumento que entró en vigencia el fin de semana.

La iniciativa, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, indica que para los vuelos de cabotaje, el cargo destinado a financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pasará de los actuales $260 a $1.725 por pasajero. Los valores de esta tasa no se ajustaban desde enero de 2023.

En el caso de los destinos regionales e internacionales, el monto de la tasa se mantendrá en U$S1,40. No obstante, el recargo se aplica sobre todos los pasajeros que embarquen en vuelos regulares desde aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos.

La justificación del Gobierno a esta suba es el incremento de los costos operativos que requiere la PSA “para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil”.

Según la resolución, se busca “preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio efectivamente prestado y el tributo que lo financia”. La tasa fue creada originalmente en 2006 para proteger la aviación contra actos de interferencia ilícita.

“Los sujetos alcanzados por la Tasa de Seguridad de la Aviación serán únicamente los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina, a bordo de aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”, determina la Resolución.

La medida afectará a quienes aprovechan los meses anteriores a la temporada alta de verano para comenzar a organizar sus vacaciones. Y se trata de la segunda mala noticia en este sentido en poco tiempo: en mayo los pasajes de avión se habían incrementado por la suba de la tasa de seguridad aeroportuaria que estableció la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El salto más brusco fue en los pasajes de vuelos de cabotaje, donde el cargo pasó de $20 a $6.500 por persona. En los vuelos regionales, el monto aumentó de US$4,42 a US$5, mientras que para destinos internacionales pasó de US$8 a US$9.

En este sentido, organismo argumentó que el aumento apuntaba a reforzar áreas sensibles del sistema aeroportuario. Entre los destinos de los fondos aparecen mejoras en infraestructura, modernización de equipamiento, sistemas de navegación y el fortalecimiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, una pieza silenciosa pero clave en cualquier aeropuerto.

