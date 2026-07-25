Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución este sábado, según el reporte difundido este sábado a las 6 por Vialidad Nacional. El organismo advirtió especialmente por las condiciones del clima invernal durante las primeras horas de la jornada.

Las principales recomendaciones están relacionadas con la posibilidad de calzadas congeladas y bancos de niebla aislados, que podrían reducir la visibilidad y dificultar la circulación. Personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento e inspección en distintos sectores.

Entre los tramos que requieren especial precaución se encuentra la Ruta Nacional 149, tanto en Calingasta como en Iglesia. También se pidió circular con cuidado en la Ruta Nacional 40, en los sectores San Juan-Jáchal y Huaco-límite con La Rioja.

La advertencia se extiende a la Ruta Nacional 150, en los tramos Jáchal-Rodeo y Jáchal-Ischigualasto. En tanto, la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con La Rioja, presenta posibilidad de bancos de niebla.

También se solicita precaución en la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros, y la RN A014, correspondiente a la Avenida de Circunvalación.

Las recomendaciones para circular

Vialidad Nacional pidió mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente ante la posibilidad de hielo sobre la calzada. Además, recomendó reducir la velocidad en sectores con niebla y evitar maniobras bruscas sobre el asfalto frío.

Los conductores deben circular con luces bajas encendidas y comprobar previamente el estado de los limpiaparabrisas.

Desde el organismo remarcaron que las condiciones pueden variar durante la jornada, por lo que se recomienda conducir con especial atención en los sectores cordilleranos y de montaña.