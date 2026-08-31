La Dirección Provincial de Vialidad avanzará con una licitación de $712.750.000 para sostener durante los próximos 540 días las tareas de mantenimiento y reparación de la red vial de San Juan. El proceso contempla la compra de 1.400 toneladas de mezcla asfáltica en frío, 4.200 litros de emulsión asfáltica y la construcción de un nuevo centro de acopio dentro del organismo.

La contratación fue autorizada mediante la Resolución Nº 0644-DPV-2026, firmada el 14 de agosto. En el expediente, el Departamento Conservación justificó la necesidad de avanzar con la compra por el “incremento de los volúmenes requeridos” para atender las necesidades de la red vial provincial.

A diferencia de una obra concentrada en una ruta determinada, la licitación busca dejar disponibles materiales para que Vialidad pueda intervenir en los sectores que requieran reparaciones. La distribución de los insumos y la definición de las prioridades quedarán sujetas a las necesidades que el organismo identifique durante la vigencia del contrato.

Material para bacheo

El principal volumen previsto corresponde a 1.400 toneladas de mezcla asfáltica en frío, destinada a tareas de bacheo y reparación de sectores deteriorados. A esto se sumarán 4.200 litros de emulsión asfáltica, que será utilizada en los trabajos de tratamiento y reparación de las superficies viales.

El contrato se extenderá por 540 días corridos y abarcará tres ejercicios presupuestarios. Del total licitado, $161.028.703,70 corresponden a 2026, $481.766.203,70 a 2027 y los $69.955.092,60 restantes a 2028.

La licitación no fija de antemano una cantidad determinada de material para cada departamento o ruta. La planificación de las intervenciones dependerá de las necesidades que surjan en los distintos puntos de la red vial durante la ejecución del contrato.

Un nuevo centro de acopio

El proceso también incluye la construcción de infraestructura permanente en el predio de Vialidad, ubicado en Capital. El proyecto contempla seis sectores diferenciados para almacenar emulsiones, aceites y grasas, material asfáltico premezclado, neumáticos fuera de uso y distintos tipos de áridos.

En conjunto, las áreas específicas de almacenamiento superarán los 220 metros cuadrados y estarán acompañadas por un espacio destinado a las maniobras de camiones y vehículos pesados.

La obra prevé además pisos impermeabilizados y sistemas de drenaje para contener eventuales derrames. El objetivo es ampliar la capacidad de almacenamiento y ordenar el manejo de los materiales que luego utilizan las cuadrillas en las tareas de conservación y reparación.

A diferencia de una licitación destinada a intervenir sobre una obra puntual, la contratación apunta a que Vialidad cuente durante aproximadamente un año y medio con una reserva de insumos y capacidad de almacenamiento para responder a las reparaciones que requiera la red vial provincial.