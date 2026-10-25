La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, informó el estado de transitabilidad de las rutas nacionales de la provincia y pidió extremar las medidas de seguridad al circular. El organismo advirtió que algunos tramos requieren máxima precaución ante la posibilidad de calzadas congeladas, neblina, llovizna y agua-nieve.

Qué rutas requieren máxima precaución

Según el informe oficial, las rutas nacionales 150, en los departamentos de Valle Fértil e Iglesia; 149, en Calingasta e Iglesia; y 40 Norte, en Jáchal, se encuentran transitables con máxima precaución. Las condiciones climáticas podrían afectar principalmente la circulación durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

En tanto, las rutas nacionales 40 Sur, 20, 141 y 153 se encuentran transitables sin inconvenientes detectados hasta el momento. Sin embargo, Vialidad Nacional informó que se mantiene el alerta climatológico para la totalidad de las rutas nacionales de San Juan.

Las recomendaciones para circular por San Juan

Ante la vigencia del fenómeno climático El Niño, el organismo recomendó revisar exhaustivamente el estado general del vehículo y todos sus dispositivos de seguridad antes de iniciar un viaje. También sugirió evitar, en la medida de lo posible, los traslados durante la noche.

Además, Vialidad Nacional pidió respetar estrictamente las indicaciones de los inspectores técnicos, operarios y personal desplegado en las rutas. Las medidas buscan reducir los riesgos ante las posibles complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

Dónde consultar el estado de las rutas

La repartición aconsejó verificar la situación de la red vial antes de emprender cualquier viaje, a través de sus canales oficiales. Para hacerlo, los usuarios pueden ingresar a www.vialidad.gob.ar, buscar el término “estado de rutas vialidad nacional.gob.ar” y filtrar la información por provincia y localidad.

El informe fue difundido por la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional de la Dirección Nacional de Vialidad, 9° Distrito San Juan.