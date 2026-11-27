La Dirección Nacional de Vialidad (9.º Distrito San Juan) informó este jueves 26 de noviembre, a las 21:15, que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con máxima precaución debido a las intensas lluvias y los pronósticos meteorológicos vigentes en distintos departamentos. El parte oficial se difunde en paralelo con registros audiovisuales y reportes locales que dan cuenta de precipitaciones abundantes, acumulación de agua, viento, actividad eléctrica y caída de granizo en sectores de la provincia.

En el detalle por corredores viales, Vialidad Nacional advirtió sobre lluvias intensas y posible desborde en la Ruta Nacional 149 en Calingasta, así como precipitaciones fuertes y bajadas de creciente en la zona de Pedernal sobre la Ruta Nacional 153 en Sarmiento, con la recomendación expresa de no cruzar badenes.

También pidió extremar cuidados en los badenes de la Ruta Nacional 40 Norte —evitando avanzar si hay agua sobre la calzada— y del tramo Huaco–límite con La Rioja de la Ruta Nacional 40, además de mantener la máxima precaución en las rutas nacionales 150 (en los trayectos Jáchal–Rodeo y Jáchal–Ischigualasto), 40 Sur (San Juan–Mendoza), 141 (San Juan–Chepes, La Rioja) y 20 (San Juan–San Luis).

Reportes en territorio y escenas del temporal

Los registros en video y los partes informativos compartidos sobre el episodio meteorológico muestran suelos y patios anegados por el agua, ramas y vegetación agitadas por el viento y cielos cubiertos con tormentas eléctricas e iluminación de relámpagos durante la noche, además de calles urbanas mojadas con tránsito vehicular bajo semáforos y un sector de tierra cubierto por granizo fino en medio de la lluvia y un cielo nublado al atardecer.

En los audios de reporte dirigidos a César y su grupo, se señaló que en Retamito y parte de Ciénaguita la tormenta se presentó con fuerza, abundante agua, viento y acumulación de agua en un cuadro equiparable al del día anterior, mientras que otro reporte indicó que cayó mucha agua y advirtió que podría registrarse más precipitación según cómo se sienta en distintos sectores.

Recomendaciones preventivas para circular

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, Vialidad Nacional solicitó a los conductores no cruzar bajo ninguna circunstancia badenes con agua, corriente o material de arrastre —ante el riesgo de crecidas repentinas y socavamiento de la calzada—, detenerse en un sitio seguro y esperar que baje el nivel o que intervenga el personal vial.

Asimismo, recomendó circular con lluvia intermitente reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de frenado y evitando maniobras bruscas por la calzada húmeda o resbaladiza.

Para sortear los tramos de visibilidad reducida, el organismo instó a llevar siempre las luces bajas encendidas, emplear luces antiniebla si el vehículo dispone de ellas sin usar luces altas —para no encandilar ni acortar el campo visual— y comprobar el buen funcionamiento de los limpiaparabrisas, respetando en todo momento la señalización preventiva y las indicaciones de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.