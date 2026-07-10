El plan de repavimentación que lleva adelante el Gobierno de San Juan en el microcentro capitalino continuará con nuevos frentes de obra luego de completar gran parte de las intervenciones previstas sobre calles estratégicas. La Dirección Provincial de Vialidad avanza con el Grupo 5 del Plan de Pavimentos Urbanos, que contempla la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada.

Las tareas ya finalizaron sobre los cuatro tramos de calle Caseros comprendidos entre Santa Fe y avenida Libertador General San Martín. A ese avance se suma la culminación de las obras en los cuatro tramos de calle Aberastain, también entre Santa Fe y avenida Libertador.

En calle Jujuy, la repavimentación ya quedó concluida entre Santa Fe y Mitre, entre Mitre y avenida Ignacio de la Roza y entre Ignacio de la Roza y Rivadavia. El único sector que permanece en ejecución corresponde al tramo entre avenida Libertador General San Martín y Mitre, donde se trabaja con la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

Mientras tanto, el operativo ya se extendió hacia otra arteria del microcentro. Sobre calle Güemes, entre avenida Libertador General San Martín y Laprida, comenzaron las tareas preliminares de limpieza y arenado que permitirán avanzar posteriormente con la pavimentación definitiva.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía explicaron que el cronograma se desarrolla de manera progresiva para reducir al mínimo las complicaciones en el tránsito y el impacto sobre la actividad comercial del centro sanjuanino. Por ese motivo, las intervenciones se ejecutan por etapas, habilitando los sectores terminados mientras se avanza sobre nuevos frentes.

El objetivo del programa es recuperar la infraestructura vial en una de las zonas con mayor circulación de vehículos de la provincia, mejorando la seguridad vial, la comodidad para los conductores y las condiciones de transitabilidad para vecinos, comerciantes y miles de personas que diariamente transitan por el microcentro.

Con la finalización de los trabajos en Jujuy y el avance sobre Güemes, el plan ingresará en una nueva etapa para completar la superficie prevista dentro del Grupo 5 del Plan de Pavimentos Urbanos, una de las principales intervenciones de mantenimiento vial que ejecuta actualmente la Provincia en Capital.