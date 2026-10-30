En medio de las tensiones internas del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar un perfil propio con una medida de alivio financiero para los trabajadores del Senado. La titular de la Cámara alta aprobó un programa que contempla adelantos de haberes a tasa cero por hasta el equivalente a tres sueldos, con la posibilidad de devolver el dinero en hasta nueve cuotas mensuales.

La iniciativa quedó oficializada este viernes 30 de octubre mediante el decreto administrativo 630/2026, firmado por Villarruel. El beneficio está destinado al personal de planta permanente y transitoria del Senado que tenga al menos un año de antigüedad.

En los fundamentos de la medida, la vicepresidenta puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan los hogares y en el crecimiento del endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos. De esta manera, el programa incorpora una respuesta concreta para los empleados legislativos en un contexto de tensión política dentro del oficialismo nacional.

"Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias", sostiene el documento.

Para respaldar el diagnóstico, el decreto cita el informe de Inclusión Financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según esos datos, 20,3 millones de personas registran algún tipo de financiamiento en el país, una cifra equivalente al 54,7% de la población adulta.

El texto también advierte sobre las consecuencias que puede tener esta situación en los ingresos de los trabajadores. "El endeudamiento puede transformarse en un factor que compromete de manera significativa los ingresos de los trabajadores", señala. Además, reconoce que "esta realidad no resulta ajena al personal del Senado".

La medida representa una intervención de Villarruel frente a una problemática económica que afecta a las familias y suma un nuevo elemento a las diferencias políticas que mantiene con el presidente Javier Milei y otros sectores del oficialismo.

El programa establece, además, una serie de restricciones para acceder al beneficio. Quedarán excluidos los empleados con menos de un año de antigüedad, aquellos que estén sometidos a un sumario administrativo, quienes hayan presentado su renuncia y los que tengan en trámite una jubilación ordinaria.