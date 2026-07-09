La vicepresidenta Victoria Villarruel dejó abierta la posibilidad de competir por un cargo electivo en 2027 al asegurar que le gustaría "ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo". La definición la realizó luego de participar en la vigilia por el Día de la Independencia frente a la Casa Histórica de Tucumán.

Tras compartir el acto oficial con el presidente Javier Milei, Villarruel permaneció en el exterior de la Casa Histórica y dialogó con la prensa sobre su futuro político. Aunque evitó confirmar una candidatura, sus declaraciones fueron interpretadas como la señal más clara hasta el momento sobre sus aspiraciones para los próximos años.

"Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo", expresó la vicepresidenta al ser consultada sobre la posibilidad de presentarse como candidata en las elecciones de 2027.

No obstante, aclaró que su prioridad sigue siendo el cargo que ocupa actualmente. "Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante", afirmó.

Durante la entrevista también se refirió al discurso pronunciado por Javier Milei en la vigilia por el 9 de Julio y consideró que el mensaje que debe prevalecer es el de la unidad. "Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", sostuvo.

En ese sentido, señaló que las palabras del Presidente respondieron a una mirada política, aunque remarcó que el Día de la Independencia trasciende las diferencias partidarias. "Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos", manifestó.

Villarruel asistió a la ceremonia por invitación del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Durante el acto escuchó el discurso del Presidente, quien realizó un balance de su gestión, convocó a renovar el compromiso con el Pacto de Mayo y agradeció el respaldo de los gobernadores que acompañaron la convocatoria.

Las declaraciones de la vicepresidenta se producen en un contexto de creciente expectativa sobre el escenario político de cara a 2027 y representan la primera vez que expresa públicamente su disposición a asumir una futura candidatura, aunque sin precisar qué cargo podría buscar.