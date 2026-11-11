La vicepresidenta Victoria Villarruel despidió al papa León XIV con un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, minutos antes de que el Sumo Pontífice partiera rumbo a Perú. El mensaje estuvo dedicado a agradecer su visita a la Argentina y expresarle sus deseos para la continuidad de la gira apostólica por Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, la titular del Senado destacó la presencia del Papa en el país y le dedicó unas palabras de agradecimiento. Además, pidió que el mensaje religioso llegue a todos los argentinos y acompañe al Pontífice en su próximo destino.

El mensaje de Villarruel al Sumo Pontífice

“¡Gracias Santo Padre! Gracias por visitar nuestro suelo bendito”, escribió Villarruel al comienzo de su publicación. Luego, expresó su deseo de que “la Palabra de Dios llegue a todos los corazones argentinos y anide en nosotros para siempre”.

En el cierre del mensaje, la vicepresidenta también invocó a la patrona de la Argentina para acompañar el viaje del Papa. “Que la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina guíe sus pasos hasta el hermano Perú”, manifestó.

León XIV continúa su gira por Latinoamérica

El mensaje de Villarruel fue publicado minutos antes de la partida del papa León XIV hacia Perú, donde continuará con la gira apostólica que lo llevó desde Roma a Latinoamérica. De esta manera, la vicepresidenta se sumó a las despedidas al Sumo Pontífice tras su paso por la Argentina.