Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con Manuel Adorni y sumó un nuevo capítulo a la interna del oficialismo. La vicepresidente compartió una publicación en redes sociales que fue interpretada como una ironía dirigida al jefe de Gabinete, en medio de la polémica por las explicaciones sobre el origen de parte de su patrimonio.

La titular del Senado difundió en una historia de Instagram una imagen del conductor Silvio Soldán sosteniendo un pendrive junto a la frase: "¿Y si esta semana te toca a vos?". El mensaje fue asociado a la situación judicial y política que atraviesa Adorni por las declaraciones vinculadas a sus inversiones en criptomonedas.

Una historia publicada por Villarruel en Instagram reavivó las diferencias con el jefe de Gabinete.

La publicación apareció pocos días después de que el funcionario explicara que una parte de los fondos incorporados a sus declaraciones juradas proviene de operaciones realizadas con Bitcoin entre 2014 y 2018. Según sostuvo, esas inversiones le generaron ganancias cercanas a los 300.000 dólares y permiten justificar el crecimiento de su patrimonio.

Las explicaciones fueron presentadas en el marco de una investigación judicial que busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su evolución patrimonial durante los últimos años.

No es la primera vez que Villarruel cuestiona públicamente al exvocero presidencial. Días atrás, al responder una consulta de un usuario en redes sociales sobre las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete, afirmó: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

Las diferencias también quedaron expuestas cuando la vicepresidente reclamó que Adorni concurriera al Senado durante junio para presentar su informe de gestión. Sin embargo, el funcionario había anticipado que planeaba hacerlo recién en julio, lo que generó nuevos cruces entre ambos sectores.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando. La Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025.

Además, se solicitó a la Anses la historia laboral completa de ambos desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades registradas. También se requirió a la plataforma Lemon Cash información ampliada sobre las cuentas abiertas por el funcionario desde 2020.

La fiscalía, con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), analiza la documentación vinculada a las inversiones en criptomonedas declaradas por Adorni. Entre las medidas ordenadas figura un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y un relevamiento de entrevistas y publicaciones del funcionario para contrastar sus declaraciones públicas con la información incorporada al expediente.