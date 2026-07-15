La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a disputarse también en el terreno simbólico. En la previa del encuentro, la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel publicó un mensaje en redes sociales en el que vinculó el partido con la histórica disputa por la soberanía de las islas Malvinas.

A través de su cuenta de X, Villarruel calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y afirmó que el enfrentamiento no representa un partido más para los argentinos.

“Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”, escribió.

La publicación fue realizada en la víspera del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026 y volvió a poner en el centro de la escena la relación histórica entre Argentina y Reino Unido.

El vínculo con la causa Malvinas

La referencia de Villarruel se relaciona con el conflicto bélico ocurrido en 1982, cuando el entonces gobierno militar argentino ordenó la ocupación de las islas Malvinas, dando inicio a una guerra con el Reino Unido que se extendió hasta junio de ese año.

El enfrentamiento dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

El padre de la vicepresidenta, Eduardo Marcelo Villarruel, fue integrante de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas y participó en tareas de inteligencia y combate. Luego fue tomado prisionero por las fuerzas británicas. Villarruel suele reivindicar públicamente su figura.

Cruce diplomático por la soberanía

En paralelo al clima generado por el partido, también se produjo un intercambio en redes sociales entre el canciller argentino Pablo Quirno y Nile Gardiner, exasesor de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

Gardiner sostuvo que la disputa por las islas había quedado resuelta tras la guerra de 1982 y afirmó que las Malvinas “son británicas y siempre lo serán”.

Quirno respondió con una referencia a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en noviembre de 1982, que estableció que el conflicto armado no modificó la naturaleza jurídica de la disputa de soberanía y llamó a ambos países a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Desde el regreso de la democracia argentina en 1983, el país mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas en organismos internacionales. La Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado en distintas oportunidades la necesidad de avanzar en negociaciones bilaterales.

Una rivalidad histórica en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo. El seleccionado inglés ganó los cruces de 1962, 1966 y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986 y 1998.

El partido de México 1986 quedó marcado en la memoria argentina por los dos goles de Diego Maradona: la recordada “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”. Para gran parte de la sociedad argentina, aquel triunfo fue interpretado como una revancha deportiva luego de la guerra de Malvinas.

El encuentro de 2026 fue catalogado por el Ministerio de Seguridad argentino como el partido de “mayor riesgo” del torneo. Las autoridades de ambos países, junto con la FIFA y organismos de seguridad estadounidenses, coordinaron un operativo especial que contempla accesos diferenciados para ambas hinchadas, refuerzo policial en el estadio y sus alrededores, además de restricciones para el ingreso de banderas o elementos con mensajes de odio o contenido político.