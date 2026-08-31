Victoria Villarruel volverá a San Juan este martes 1 de septiembre, en lo que será su segunda visita a la provincia durante 2026. La vicepresidenta de la Nación arribará al territorio sanjuanino con una agenda que incluiría reuniones con autoridades locales y recorridas por sectores productivos.

Su llegada se producirá casi seis meses después de su anterior presencia en San Juan, registrada el pasado 8 de marzo. De esta manera, la provincia volverá a recibir a una de las principales autoridades del Gobierno nacional.

La segunda visita de Villarruel en 2026

La vicepresidenta ya había estado en San Juan el 8 de marzo pasado. Aquella visita se produjo luego de una situación particular vinculada con su regreso a Buenos Aires, ya que tras participar de actividades en Mendoza debió trasladarse hasta el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento para tomar un vuelo.

Ahora, su regreso tendrá carácter oficial y se concretará este martes, aunque algunos detalles de la agenda todavía no fueron comunicados públicamente.

La visita genera expectativa en el ámbito político provincial debido a la posibilidad de que Villarruel mantenga un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego.

Una agenda vinculada a la producción

De acuerdo con la información difundida sobre su llegada, la vicepresidenta recorrería emprendimientos productivos y vinculados a la actividad minera durante su estadía en San Juan.

Uno de los lugares que aparece en la agenda es la planta de Arcor ubicada en Pocito. La empresa cuenta con dos establecimientos en la provincia: La Campagnola, dedicada al procesamiento de tomate, y Zucamor, vinculada a la fabricación de cartón, papel y packaging flexible.

La recorrida se da además después de que Villarruel expresara en los últimos días una postura favorable al fortalecimiento de la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas.

Sus diferencias con el Gobierno nacional

El regreso de Villarruel a San Juan también se produce en un contexto político marcado por sus diferencias con distintos sectores del Gobierno de Javier Milei.

Durante una reciente visita a Venado Tuerto, Santa Fe, la vicepresidenta reclamó mayor inversión estatal en infraestructura para acompañar al sector agropecuario y planteó la necesidad de mejorar rutas, trenes, puertos y vías fluviales.

También sostuvo que el campo aporta importantes recursos al Estado y que existen problemas que deben ser atendidos para favorecer el desarrollo de la actividad.

En los últimos días, además, Villarruel realizó recorridas por La Matanza e Ituzaingó sin dirigentes locales ni actos políticos formales, en una agenda de bajo perfil que fue difundida principalmente a través de sus redes sociales.

Expectativa por su paso por San Juan

La presencia de la vicepresidenta volverá a poner a San Juan en el centro de la agenda política nacional durante este martes.

El posible encuentro con Orrego y las recorridas por sectores productivos y mineros serán algunos de los puntos de atención de su estadía.

Por el momento, se espera que durante las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre los horarios, actividades y reuniones que mantendrá Villarruel.