En Vicuña Argentina, seis de cada 10 proveedores que trabajaron durante 2025 tuvieron domicilio fiscal en San Juan. Sin embargo, de los US$193.450.986 que la compañía pagó a proveedores durante el año, las firmas sanjuaninas recibieron US$43.529.473, equivalentes al 23% del total. Es decir, que la mayoría quedó fuera de la provincia.

Los datos forman parte del primer Reporte de Sostenibilidad de Vicuña Corp., que reúne información oficial correspondiente a 2025 y permite observar una diferencia entre la participación de las empresas locales en cantidad y el peso que tuvieron sobre el volumen económico de las contrataciones.

Durante ese período, Vicuña Argentina trabajó con 580 proveedores de bienes y servicios. De ese universo, 348 tenían domicilio fiscal en San Juan, el 60%; otros 208 estaban radicados en el resto de Argentina, el 36%; mientras que 24 correspondían a proveedores del exterior, el 4%.

La proporción cambia cuando se analiza el dinero efectivamente desembolsado. Los proveedores sanjuaninos recibieron US$43.529.473, mientras que las empresas radicadas en el resto del país concentraron US$147.712.127, equivalentes al 76% del total. Los proveedores del exterior recibieron US$2.209.386, el 1% restante.

De esta manera, San Juan representa la mayoría de las empresas proveedoras de Vicuña Argentina, pero su participación económica se reduce a menos de una cuarta parte del total de pagos.

El reporte no individualiza cuáles fueron las empresas que recibieron los contratos de mayor monto ni permite establecer, únicamente a partir de estos datos, qué rubros, servicios o características de las contrataciones explican que el 40% de los proveedores radicados fuera de San Juan concentre el 77% de los desembolsos.

En empleo contratista, solo el 7% reside en Iglesia

El informe muestra otro matiz al analizar la participación local en el empleo generado a través de empresas contratistas.

Vicuña Argentina registró durante 2025 un total de 2.576 trabajadores pertenecientes a compañías contratistas. De acuerdo con el documento, aproximadamente el 80% tenía residencia en San Juan.

Sin embargo, ese porcentaje incluye a toda la provincia y no exclusivamente a Iglesia, departamento donde se encuentran los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

Del total contabilizado, 174 trabajadores residían en Iglesia, aproximadamente el 7%. Otros 1.880, equivalentes al 73%, tenían residencia en el resto de San Juan. A ellos se sumaron 497 trabajadores del resto de Argentina, el 19%, y 25 del exterior, el 1%.

Así, cuando Vicuña informa que el 80% del empleo contratista fue local, la categoría contempla a los trabajadores de Iglesia junto con aquellos que residían en cualquier otro departamento sanjuanino.

Los 2.576 trabajadores no representan una dotación simultánea

La compañía también realiza una aclaración fundamental para interpretar correctamente el indicador laboral: los 2.576 trabajadores no representan la cantidad de personas que se desempeñaron simultáneamente durante 2025 ni constituyen un promedio anual de empleo.

La cifra reúne a todas las personas pertenecientes a empresas contratistas que prestaron algún servicio durante el año, independientemente del tiempo durante el cual trabajaron para actividades vinculadas al proyecto.

Según el reporte, ese universo comprende tareas realizadas en el proyecto, campamentos y zonas cercanas, además de oficinas ubicadas en Albardón, Iglesia, Jáchal y Guandacol, puestos de control, caminos de acceso y otros espacios relacionados con las actividades de Vicuña.