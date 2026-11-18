La empresa minera Vicuña Argentina y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que contempla un incremento salarial del 10%, distribuido en dos tramos. La actualización incluye una suba retroactiva a octubre de 2026, que se pagará con los haberes de noviembre, y un segundo aumento previsto para enero de 2027.

El entendimiento fue firmado este miércoles 18 de noviembre en la ciudad de San Juan y alcanza a los trabajadores de Vicuña comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 789/21, que regula las condiciones laborales del personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera.

Según informó oficialmente el sindicato, la negociación establece porcentajes y fechas de aplicación diferentes para cada incremento, con el objetivo de actualizar los salarios básicos del personal alcanzado por el convenio.

Cómo se aplicará el aumento salarial

El acuerdo contempla dos etapas de actualización salarial. La primera establece un incremento del 6% con vigencia desde el 1 de octubre de 2026, calculado sobre el sueldo básico correspondiente a septiembre. Como la negociación se cerró durante noviembre, la diferencia retroactiva de octubre se abonará junto con los haberes de este mes.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por el convenio recibirán en la próxima liquidación tanto la actualización correspondiente como el retroactivo establecido.

El segundo tramo consiste en un aumento adicional del 4% a partir del 1 de enero de 2027, que se calculará sobre el sueldo básico vigente en diciembre de 2026.

Aunque el sindicato presentó el entendimiento como un incremento del 10%, los dos porcentajes se aplicarán sobre bases salariales de distintos meses.

Hasta el momento, no se difundieron los montos de las nuevas escalas salariales ni la cantidad exacta de trabajadores comprendidos en el acuerdo.

Los representantes que participaron de la negociación

La firma del entendimiento contó con la participación del secretario general de Asijemin, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; y el director regional Centro, Humberto Coria.

También estuvieron presentes los delegados gremiales Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, junto con el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

Por parte de Vicuña Argentina participaron el director de Recursos Humanos, Gustavo Bufaliza; el gerente de Relaciones Laborales, Ángel Rafael Guardia; el superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, Gonzalo Cáceres; y el asesor técnico y letrado Javier Adrogué.

Un nuevo acuerdo después de la actualización de mitad de año

La negociación se suma a los acuerdos salariales que Asijemin y Vicuña alcanzaron durante 2026. En junio, ambas partes habían anunciado una recomposición para el personal comprendido en el mismo convenio colectivo, que contemplaba un incremento del 11% desde mayo y otro 5% desde julio.

Por la aplicación sucesiva de ambos porcentajes, aquella actualización había representado un aumento acumulado del 16,55%, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2026.

Ahora, el nuevo entendimiento establece actualizaciones correspondientes al último tramo de 2026 y al comienzo de 2027.El acuerdo se produce mientras Vicuña avanza con el desarrollo de sus proyectos mineros en San Juan, en un escenario donde las condiciones salariales y laborales de los trabajadores especializados forman parte de las negociaciones entre las compañías y las organizaciones sindicales.