Vicuña adjudicó el primer tramo del Corredor Norte a una UTE con una firma sanjuanina

Vicuña adjudicó la construcción de las secciones A1 y A2 del Corredor Norte, que tendrá una extensión total de unos 220 kilómetros y permitirá el acceso al proyecto desde San Juan. Las obras estarán a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Contreras, BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) y la firma sanjuanina Construmin.

El tramo adjudicado comprende 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán, y constituye la primera etapa de esta infraestructura vial. La selección de la UTE se realizó mediante un proceso competitivo que incluyó la evaluación de aspectos técnicos y económicos y contempló la participación de empresas locales en la ejecución de los trabajos.

La obra acompañará los requerimientos logísticos vinculados con las próximas etapas del Proyecto Vicuña y permitirá avanzar en la infraestructura necesaria para el acceso a los emprendimientos que la compañía desarrolla en la zona cordillerana.

Qué trabajos contempla el tramo

La UTE tendrá a su cargo la ejecución de las obras de acuerdo con la ingeniería aprobada. El alcance incluye movimientos de suelo, construcción de terraplenes, excavaciones y voladuras, además de sistemas de drenaje y estructuras de contención.

También se contempla la instalación de señalización y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de seguridad vial a lo largo del corredor.

El Corredor Norte tendrá aproximadamente 220 kilómetros de extensión y su desarrollo está vinculado con la necesidad de contar con una vía de acceso adecuada para las operaciones y el transporte asociado al Proyecto Vicuña.

Una empresa sanjuanina en la UTE

La participación de Construmin en la UTE seleccionada es resultado de las rondas de negocios impulsadas por Vicuña para vincular a empresas sanjuaninas con compañías nacionales interesadas en las oportunidades generadas por el proyecto.

Según informó la compañía, la posterior participación de la UTE en el proceso competitivo y la adjudicación del contrato constituyen un resultado concreto de esas instancias de vinculación empresarial. La iniciativa forma parte de la estrategia de Vicuña para ampliar la participación de proveedores y empresas locales dentro de su cadena de valor.

El proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta de BHP y Lundin Mining creada para el desarrollo de los depósitos Josemaría y Filo del Sol. Josemaría es un proyecto avanzado de cobre ubicado en San Juan, mientras que Filo del Sol es un depósito de cobre, oro y plata situado en San Juan y en la Región de Atacama, Chile.

La construcción del Corredor Norte forma parte de las obras de infraestructura asociadas al desarrollo de estos proyectos y apunta a generar las condiciones de conectividad necesarias para sus próximas etapas.