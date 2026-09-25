La Secretaría de Minería autorizó a Vicuña Argentina S.A. a sustituir y ampliar el listado de bienes que podrá importar bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida, formalizada mediante la Resolución 81/2026, incorpora 66 nuevas posiciones arancelarias al esquema aprobado en julio pasado.

De las nuevas posiciones incorporadas, 59 corresponden a bienes de capital y 7 a bienes de informática y telecomunicaciones, categorías directamente relacionadas con el equipamiento requerido para desarrollar una operación minera de gran escala.

La autorización no equivale a la llegada inmediata de los equipos ni representa una nueva aprobación del proyecto. Su efecto es regulatorio y aduanero: permite que las mercaderías incluidas en el nuevo listado puedan acogerse a la franquicia prevista en el artículo 190 de la Ley 27.742, dentro del marco otorgado al proyecto bajo el RIGI.

Vicuña Argentina presentó la solicitud para incorporar las 66 posiciones arancelarias el 14 de septiembre de 2026. Ocho días después, el 22 de septiembre, la Secretaría de Minería dictó la resolución que autoriza el reemplazo del listado anterior.

El cambio modifica la nómina que había sido aprobada originalmente en julio, cuando el Ministerio de Economía autorizó formalmente la incorporación del Proyecto Único Vicuña al RIGI mediante la Resolución 1154/2026 .

La Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) determinó la clasificación de los bienes: 59 como BK (Bienes de Capital) y 7 como BIT (Bienes de Informática y Telecomunicaciones), conforme al anexo I del decreto 557/2023. La resolución también dispone que la modificación sea comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo encargado de aplicar los incentivos tributarios y aduaneros correspondientes .

Por qué importa esta ampliación

El alcance de la medida es relevante porque permite adecuar el esquema de abastecimiento y equipamiento a las necesidades que van apareciendo a medida que avanza la ingeniería de un proyecto de esta magnitud. En minería, especialmente en desarrollos cordilleranos de cobre, la definición de equipos, infraestructura, sistemas de control y tecnologías asociadas evoluciona junto con los estudios técnicos y la configuración final de las instalaciones.

Una operación de cobre de gran escala requiere maquinaria minera, equipos de procesamiento, componentes eléctricos, sistemas de automatización, telecomunicaciones y numerosos bienes especializados que deben coordinarse con las etapas de ingeniería, construcción y puesta en marcha. La incorporación de 59 posiciones clasificadas como bienes de capital muestra que la mayor parte de la ampliación está concentrada precisamente en este tipo de equipamiento.

El proyecto que integra Josemaría y Filo del Sol

El Proyecto Vicuña reúne los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan y, en el caso de Filo del Sol, con extensión hacia la Región de Atacama en Chile. Su estructura empresarial está controlada conjuntamente por BHP y Lundin Mining, que avanzan en la integración de ambos activos dentro de una estrategia común de desarrollo .

El proyecto incorporado al RIGI contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata, además de la exploración de las concesiones que integran el distrito y la construcción de la infraestructura necesaria para su ejecución .

La integración de los depósitos es uno de los elementos centrales de la estrategia. En lugar de desarrollar Josemaría y Filo del Sol como iniciativas completamente independientes, el diseño apunta a aprovechar infraestructura y capacidades comunes, una fórmula que puede tener efectos relevantes sobre costos de capital, logística y secuencia de explotación.

Vicuña avanza además bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), modalidad contemplada dentro del RIGI para inversiones de elevada escala y orientación exportadora .

El calendario de inversión

La incorporación del proyecto al régimen estableció como fecha de adhesión el 3 de junio de 2026 y fijó obligaciones específicas de inversión .

Durante el primer y segundo año desde la notificación de la aprobación, Vicuña Argentina deberá acreditar inversiones en activos computables equivalentes o superiores al 20% del monto de inversión mínima establecido para esta categoría. El calendario aprobado también determina el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión .

Estos compromisos convierten al esquema de importaciones en un componente relevante para la ejecución del proyecto, porque buena parte de la inversión comprometida se materializará en equipamiento que debe ingresar al país bajo el marco aduanero definido para las grandes inversiones.