Vicuña reunió a cerca de 30 proveedores de Iglesia en el nodo de Pismanta para presentar la planificación de contrataciones, compras y servicios prevista para 2026 y 2027, en un encuentro que también sirvió para intercambiar propuestas sobre el desarrollo de proveedores locales y la participación de empresas del departamento en la cadena de valor minera. El encuentro fue el pasado jueves 25 de junio.

Durante la jornada, referentes de las áreas de Supply Chain y Contenido Local expusieron el cronograma de concursos privados de precios que la compañía prevé lanzar en los próximos meses. La planificación incluye contratos vinculados a operaciones y mantenimiento, bienes y servicios indirectos, servicios de operaciones mineras, proyectos de capital, materiales directos y servicios corporativos y profesionales.

Según la información presentada, varios procesos licitatorios comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y continuarán durante 2027, con contratos de diferentes escalas económicas.

La empresa también detalló avances en su estrategia de abastecimiento y contenido local. Entre los puntos destacados figuró la continuidad del registro obligatorio de proveedores a través de la plataforma Achilles, la futura implementación de programas de capacitación para empresas locales y el fortalecimiento de espacios de vinculación con cámaras empresarias y proveedores de la región.

Además, Vicuña informó que trabaja en programas de desarrollo de cadenas de valor, herramientas de financiamiento para proveedores y nuevas rondas de negocios destinadas a facilitar el acceso de empresas sanjuaninas a futuras oportunidades comerciales.

Tras el encuentro, el presidente de AITURIC, Víctor Grau, valoró la instancia de diálogo, aunque planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas de contratación más abiertos y transparentes.

"La propuesta es sencilla: publicar las necesidades de bienes y servicios mediante licitaciones abiertas, permitir que cualquier empresa que cumpla los requisitos pueda competir y hacer públicos los resultados de las adjudicaciones", señaló.

El dirigente sostuvo que la transparencia constituye uno de los pilares de la licencia social y consideró que los proveedores locales deben recibir una valoración diferencial basada en criterios objetivos como la generación de empleo, la inversión permanente en el departamento y el arraigo territorial.

Grau también propuso fomentar asociaciones entre empresas locales para que puedan acceder a contratos de mayor escala y promover que firmas de otras provincias desarrollen una presencia permanente en Iglesia mediante la contratación de personal local y la utilización de proveedores del departamento.

La reunión forma parte de los encuentros periódicos que Vicuña mantiene con empresas proveedoras para informar avances de gestión y escuchar inquietudes del sector.