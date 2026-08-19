Quienes buscan una oportunidad para ingresar o continuar trabajando en la minería tienen nuevas alternativas en San Juan. Vicuña mantiene actualmente ocho búsquedas laborales activas en su portal oficial de empleos, destinadas a cubrir diferentes puestos en Iglesia y Albardón.

De acuerdo con la plataforma de la compañía, seis de las ocho vacantes corresponden a Iglesia, mientras que las otras dos están destinadas a Albardón. Las oportunidades abarcan Recursos Humanos, Legales, Ingeniería, mantenimiento, minería y perfiles operativos.

Las seis vacantes disponibles en Iglesia

La búsqueda más reciente es para Asistente de Relaciones Laborales, dentro del área de Recursos Humanos y Capacitación. La publicación fue realizada hace siete días y establece modalidad presencial.

También se encuentra disponible una convocatoria para Técnico/a de Perforación y Voladura, destinada a trabajar de manera presencial y full time.

Dentro de los perfiles vinculados al mantenimiento y la ingeniería aparecen otras tres oportunidades: Supervisor/a de Soldadura, Técnico/a en Monitoreo de Condición de Equipos y Asistente Administrativo de Mantenimiento.

La sexta convocatoria para Iglesia está dirigida a Operadoras/es de Equipos de Mina, una búsqueda correspondiente al área de Oficios y Otros y con modalidad presencial y jornada completa.

Qué puestos buscan para Albardón

En Albardón, Vicuña mantiene dos convocatorias abiertas. Una está destinada a incorporar un Abogado en Compliance, dentro del área de Legales, con modalidad presencial y full time.

La otra oportunidad es para Ingeniero/a de Planificación Mina (Corto y Mediano Plazo), también bajo modalidad presencial y jornada completa.

De esta manera, las ocho búsquedas vigentes son:

Asistente de Relaciones Laborales – Iglesia. Técnico/a de Perforación y Voladura – Iglesia. Supervisor/a de Soldadura – Iglesia. Técnico/a en Monitoreo de Condición de Equipos – Iglesia. Asistente Administrativo de Mantenimiento – Iglesia. Operadoras/es de Equipos de Mina – Iglesia. Abogado en Compliance – Albardón. Ingeniero/a de Planificación Mina (Corto y Mediano Plazo) – Albardón.

Cómo enviar el CV a Vicuña

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de oportunidades de empleo de Vicuña. Allí pueden seleccionar cada puesto para conocer sus requisitos y realizar la postulación correspondiente.

Además, la compañía dispone de la opción “Subir CV a base general”. Esta alternativa permite dejar cargado el currículum aunque actualmente no exista una convocatoria que coincida con el perfil del interesado.

El portal aclara que Hiring Room funciona únicamente como plataforma para gestionar las oportunidades laborales y no interviene en el proceso ni en las decisiones de contratación de Vicuña.

Para evitar posibles estafas o convocatorias falsas, es recomendable verificar siempre que las búsquedas provengan de los canales oficiales de la compañía antes de proporcionar datos personales.