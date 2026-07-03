Vicuña convoca a empresas y prestadores de bienes y servicios a participar de dos rondas de negocios presenciales que se llevarán a cabo los próximos 13 y 14 de julio, en el marco de las licitaciones para la Distribución eléctrica en 33 kV y la Expansión del Sistema eléctrico del Campamento Fase II.

El primer encuentro está destinado a empresas del área de San Juan y se realizará el martes 13 de julio de 9 a 16 horas en el Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía. El segundo encuentro, orientado a empresas del área de influencia de Iglesia y Jáchal, se llevará a cabo el miércoles 14 de julio de 9 a 17:30 horas en el Nodo Pismanta, en Rodeo, Iglesia.

Ambas jornadas buscan consolidar el vínculo con la cadena de valor local, facilitando reuniones breves cara a cara entre las empresas oferentes de las licitaciones y los potenciales subcontratistas locales.

Los rubros convocados varían según la ubicación del encuentro. Para el evento en Santa Lucía, los rubros son: alquiler de oficinas móviles, ferreterías industriales, materiales eléctricos industriales, servicios de ingeniería, alquiler de grupos electrógenos (en cantidad) y servicios de grúas.

En el encuentro de Iglesia, la convocatoria es más amplia e incluye además: alquiler de camionetas, alquiler de baños móviles, alquiler de transporte de cargas y transporte de personal, indumentaria de trabajo y elementos de protección personal (EPP), y consultoría en Higiene y Seguridad.

Las empresas interesadas en formar parte de este proceso deberán completar su postulación de manera virtual antes del miércoles 8 de julio a las 13:00 horas. Los cupos son limitados y la asignación de turnos se notificará formalmente a través de correo electrónico tras la evaluación de las postulaciones.

Los requisitos para participar incluyen contar con inscripción vigente en el registro de proveedores de la compañía Achilles, documentación legal, fiscal y contable al día (constancia de ARCA y habilitaciones correspondientes), y cumplir y acreditar las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.

De manera complementaria, se prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, en línea con la experiencia previa de la licitación de catering, orientadas a facilitar el relacionamiento entre empresas oferentes y proveedores locales. Además, habrá instancias de relacionamiento para las empresas que no participarán como oferentes directos, de manera de promover esquemas asociativos que contribuyan al desarrollo de capacidades productivas en el territorio.

Para más información o consultas, los interesados pueden visitar la web Vicuña.com o acercarse a las Casas de Relacionamiento de la empresa.

Con esta nueva convocatoria, Vicuña continúa profundizando su estrategia de integración con la cadena de valor local, abriendo oportunidades concretas para que las pymes de San Juan, especialmente las de Iglesia y Jáchal, se sumen como proveedores de uno de los proyectos mineros más importantes del país.