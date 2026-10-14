Vicuña emitió un comunicado para advertir sobre la circulación de un flyer falso con información sobre búsquedas laborales atribuidas a la empresa. Según aclaró, la imagen difundida no es oficial y fue creada para engañar a quienes buscan trabajo en el proyecto minero. La noticia fue confirmada por la empresa a DIARIO HUARPE.

El flyer apócrifo utiliza el logotipo de Vicuña Minería y la frase "Desarrollando el futuro desde la tierra" para simular ser una comunicación oficial. Sobre una imagen de la cordillera, el aviso incluye la leyenda "Estamos buscando personal" y ofrece puestos como operadores de equipos, personal de mantenimiento, conductores de camiones y camionetas, choferes con licencia al día, administrativos, personal de apoyo, técnicos, electricistas, mecánicos, soldadores y ayudantes generales. El aviso, tiene características de ser realizado con alguna herramienta de IA.

El aviso falso también promete "estabilidad laboral", "posibilidades de crecimiento", "buen ambiente de trabajo" y "proyectos a largo plazo", y afirma que la búsqueda es "en toda la Argentina". Incluye un llamado a enviar el currículum y la frase "Grandes proyectos necesitan grandes personas", junto con imágenes de campamentos mineros.

Los canales oficiales

La empresa recordó que la única forma oficial de postularse es a través de su sitio web, vicuna.com . Para los puestos directos en Vicuña, la sección habilitada es "Trabajá con nosotros". Para las oportunidades en empresas contratistas, la sección es "Oportunidades".

Vicuña también aclaró que no solicita ni recibe currículums por WhatsApp ni por ningún otro medio que no sea el oficial. La advertencia apunta a evitar que los postulantes caigan en engaños o entreguen sus datos personales a terceros no autorizados.

El proyecto Vicuña, que integran BHP y Lundin Mining en el departamento Iglesia, es uno de los emprendimientos de cobre más importantes del país y genera un alto interés laboral en San Juan. Ese interés es el que aprovechan este tipo de avisos falsos para captar la atención de personas que buscan empleo en la minería. Cabe destacar que el problema de enviar un CV a un sitio no oficial es que la información personal de quien busca un trabajo queda en manos de personas desconocidas que pueden usarlas para estafar .

La recomendación de la empresa es clara: verificar siempre que la vía de contacto sea el sitio oficial antes de enviar cualquier dato personal o currículum.