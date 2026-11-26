En un sector históricamente masculinizado, donde la licencia por paternidad parecía un beneficio menor, Vicuña y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) acaban de dar un golpe sobre la mesa. La operadora se convirtió en la primera minera de San Juan y del país en homologar y aplicar el nuevo régimen de licencias de cuidado del Convenio Colectivo de Trabajo 789/21, que eleva de 2 a 15 días corridos el permiso para el progenitor no gestante.

La medida, que ya rige desde el 1 de noviembre, no es un beneficio exclusivo para padres biológicos. El texto del acuerdo, firmado entre la Asijemin y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), establece que la licencia alcanza a cualquier persona no gestante que asuma un rol de cuidado. Esto incluye, por ejemplo, a una mujer cuya pareja dio a luz y que necesita acompañar en los primeros días. Se entiende que este beneficio alcanzaría solo a los trabajadores de encuadrados en Asijemin.

Carla Costabile, secretaria adjunta de Asijemin, fue una de las impulsoras del acuerdo y explicó a DIARIO HUARPE la lógica detrás de esta ampliación. "La Ley de Contrato de Trabajo solo establece dos días. Pero en la minería, dentro de esos dos días se computa el tiempo que el trabajador tarda en subir y bajar de la mina, por lo que el permiso real era casi nulo. Logramos que sean 15 días corridos, lo que cambia por completo la realidad de los papás", afirmó.

Otro de los puntos que generaba dudas es cómo se combina la licencia con el sistema de turnos de la actividad minera, conocido como roster (los días de trabajo intensivo en la montaña y los días de descanso en casa, por ejemplo 14x14). Al respecto, Costabile aclaró que los 15 días no se suman al descanso, sino que corren a partir del nacimiento. "Si ya está en descanso, son quince días corridos. Si le toca subir dentro de esos quince días, va a tener que esperar que se cumplan los quince días y ahí recién sube", detalló ante la consulta de este medio. En el caso de las mamás, los 120 días (30 más que la ley) son remunerados y la empresa se hace cargo del pago.

El impacto en un gremio de varones

Consultada sobre el impacto real de estas medidas, Costabile fue sincera y puso el foco en un punto clave. La mayoría de los afiliados al sindicato son hombres. Por eso, la extensión de la licencia por paternidad no solo beneficia a las mujeres, sino que transforma la dinámica familiar de miles de trabajadores.

"Si bien los beneficios están pensados muchas veces para las mujeres, la mayoría de nuestros afiliados son varones. Esto también les permite a ellos estar presentes y cuidar a sus parejas". Carla Costabile, secretaria adjunta de Asijemin.

Licencia para las mineras que sufren violencia género

"No se trata solo de dar días, se trata de contener. Una persona que está sufriendo violencia no puede rendir igual en su trabajo. Esta licencia, que puede ser continua o discontinua y que mantiene absoluta confidencialidad, permite que la persona pueda salir de esa situación sin el miedo de perder su empleo", explicó la dirigente sindical.

Para Costabile, el paquete de derechos que ahora aplica Vicuña pone a la minería a la vanguardia en materia laboral, muy por encima de los estándares que exige la ley a nivel general. La licencia por maternidad se extiende a 120 días corridos (30 más que el mínimo legal) y se suman hasta 15 días por año para tratamientos de reproducción asistida. La apuesta de Asijemin es que este modelo se replique en el resto de las operadoras de San Juan

Adopción, lactancia e interrupción del embarazo

En materia de adopción, el acuerdo contempla una licencia de 90 días corridos desde el momento en que se otorga la guarda judicial, y suma hasta 12 días al año para las visitas previas del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar.

En cuanto a la interrupción del embarazo, el documento establece que la persona gestante tendrá derecho a una licencia con goce de sueldo de hasta 5 días corridos. Para acceder, solo deberá informar al empleador con 48 horas de anticipación y, en todos los casos, se garantiza la absoluta confidencialidad de la información.

El texto también incorpora la licencia por reproducción asistida, que otorga hasta 15 días por año calendario (continuos o discontinuos) para quienes se sometan a tratamientos de fertilización.

En el caso de la lactancia, las empresas están obligadas a otorgar los descansos necesarios para la extracción de leche materna y a proveer espacios físicos adecuados que cuenten con privacidad, higiene, comodidad y refrigeración. Finalmente, en reemplazo de la obligación de tener una guardería física (por las características geográficas de la minería), se establece un reintegro económico para el cuidado infantil equivalente al 40% del salario mínimo de la categoría "Asistencia y Cuidados de Personas".