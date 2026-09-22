Vicuña y Asijemin acordaron cómo pagar la zona por la nieve

Vicuña y el sindicato Asijemin llegaron a un acuerdo para resolver el conflicto salarial que había generado el temporal de nieve en la alta montaña sanjuanina, donde la empresa había dejado de pagar el ítem "zona" -un adicional del 20% sobre el sueldo básico- a los trabajadores que no podían subir al yacimiento por la nevada. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Humberto Coria, director regional centro de Asijemin, quien precisó que el entendimiento se cerró la semana pasada. "Habíamos negociado con la empresa y llegamos a un acuerdo para que no sea tanto el impacto sobre la gente", señaló.

La solución consistió en diferenciar situaciones según cada caso. De los cerca de 100 trabajadores de Asijemin que habitualmente suben al yacimiento, unos 80 continuarán subiendo con tareas normales o reasignadas. Para los otros 20, a quienes la empresa no necesita por el momento debido a la nieve, se habilitaron tres alternativas: sumarse a un grupo abocado a tareas extraordinarias dentro del yacimiento y seguir cobrando la zona igual; quedarse en su casa, sin cobrar ese adicional, pero cobrando su sueldo básico; o adelantar sus vacaciones y cobrar el sueldo completo con el adicional. A eso se suma un cuarto grupo, el de quienes hacen tareas en las oficinas que Vicuña tiene en Albardón, que cobran un 10% de zona, o sea, la mitad de ese adicional, si haber subido al yacimiento.

El conflicto se había desatados en septiembre, cuando una nevada récord -de hasta tres metros de acumulación en el campamento Vicuña- obligó a paralizar la actividad y afectó, según había estimado Coria en ese momento, a entre 200 y 300 trabajadores de Asijemin y de Aoma, el otro gremio con presencia en el proyecto. El reclamo sindical se apoyaba en que el camino de acceso nunca había quedado cortado: "El problema que tenemos nosotros es que el camino está habilitado para subir. La empresa es la que no quiere subir los días", había cuestionado el dirigente en aquel momento.

Tres opciones para quienes quedan abajo

Coria explicó en qué consiste, concretamente, la tarea que se les ofrece a los 20 trabajadores que forman el grupo extraordinario. "Va a ser para palear nieve en el campamento, tirar sal en los caminos, quizás manejar una camioneta para asistir a algún compañero que está trabajando, algo así. Sería un grupo que no va a hacer su trabajo normal, pero Vicuña le garantiza cobrar el ítem de zona", ejemplificó.

Sobre la opción de las vacaciones adelantadas, el dirigente fue igual de específico: "Está la opción de que adelante las vacaciones, se tome las vacaciones en este tiempo y en ese caso sí cobraría el sueldo completo".

"Es provisorio, porque esto va cambiando día a día: mañana habilitan los caminos, necesitan la gente y van a tener que subir todos", aclaró.